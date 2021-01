Ho mobile conferma il furto di dati (non bancari) dei clienti

Era il 28 dicembre e le notizie erano arrivate inizialmente senza una conferma dalla fonte diretta: i dati dei clienti Ho. Mobile sono stati sottratti nel corso di un attacco hacker nei confronti dell’operatore low cost di casa Vodafone. Ora, a una settimana esatta dall’accaduto e dopo una approfondita indagine interna, arrivano le prime ammissioni attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Si parla di una denuncia presentata agli inquirenti e di segnalazione all’Autorità garante della Privacy. Per il momento, però, fanno sapere che i dati sottratti non riguardano il traffico e le coordinate bancarie (o metodi di pagamento).

«Dalle ulteriori verifiche effettuate, che sono tuttora in corso, emerge che sono stati sottratti illegalmente alcuni dati di parte della base clienti con riferimento solo ai dati anagrafici e tecnici della SIM – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito di Ho Mobile -. L’azienda comunica che non sono stati in alcun modo sottratti dati relativi al traffico (sms, telefonate, attività web, etc.), né dati bancari o relativi a qualsiasi sistema di pagamento dei propri clienti».

Ho Mobile ammette l’attacco e il furto dei dati

Il comunicato prosegue con le indicazioni che Sto arriveranno ai clienti vittime di questo furto dati: «In queste ore stiamo procedendo ad informare solo i clienti ho. Mobile coinvolti, e abbiamo già attivato ulteriori e nuovi livelli di sicurezza per mettere la clientela al riparo da potenziali minacce. Ulteriori azioni a protezione dei dati sottratti sono in corso di implementazione e verranno comunicate ai clienti. Qualora i clienti vogliano comunque procedere alla sostituzione della propria SIM, potranno richiederne la sostituzione gratuita presso i punti vendita autorizzati».

Innalzati i livelli di sicurezza

Dopo l’attacco informatico ai loro server, Ho Mobile ha comunicato anche di aver innalzato il livello di sicurezza per prevenire altri episodi di questo tipo. Sempre nella stessa nota, spiega come sui social ci sia stata una moltiplicazione del fenomeno: profili che affermavano di essere in possesso dei dati sottratti all’operatore e pronti a metterli in vendita.