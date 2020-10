Nuovi guai per Trump, spunta un conto bancario in Cina

Spuntano soldi di Trump in Cina. Le inchieste del NY Times sulle dichiarazioni dei redditi del presidente americano portano a galla infatti un nuovo scoop sulla situazione finanziaria dell’inquilino della Casa Bianca che avrebbe un conto corrente ancora attivo in Cina, che non risulta negli asset personali di Trump perché sotto il nome della Trump International Hotels Management L.L.C.

Soldi di Trump in Cina, la nuova scoperta del NY Times

Il mistero dei soldi di Trump in Cina è probabilmente legato al 2006 quando è iniziato il tentativo di portare a compimento progetti nel gigante asiatico, compresa la partnership con un’azienda controllata dal governo di Pechino. La Cina è infatti uno dei tre Paesi esteri in cui Trump ha conti bancari attivi, ma se quelli nel Regno Unito e in Irlanda sono controllati dalle compagnie che gestiscono i campi da golf del presidente in Scozia e Irlanda e che riportano regolarmente milioni di dollari in tasse, la Trump International Hotels Management ha riportato solo qualche migliaio di dollari dalla Cina. Le dichiarazioni dei redditi infatti non includono i dettagli su quanto denaro sia effettivamente passato da questi conti esteri, anche se sarebbe un’informazione richiesta dall’Internal Revenue Service Usa. Un conto che, secondo uno degli avvocati di Trump, sarebbe dormiente da anni.

