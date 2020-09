Il NY Times svela che Trump non paga le tasse da 10 anni: «Nell’anno in cui fu eletto versò 750 dollari»

«Fake news» – tuona Donald Trump su Twitter. Poche parole in caps lock, come ormai è abituato a fare, accennando a un problema senza nominarlo, instillando il dubbio nei propri followers senza approfondire e senza entrare nel merito della questione. Una questione che, a un mese e mezzo dalle elezioni presidenziali americane, non è da poco. Trump non paga le tasse, secondo il New York Times. La prestigiosa testata della Grande Mela, infatti, ha pubblicato una approfondita inchiesta nell’ambito della quale si analizzano i pagamenti e il patrimonio del presidente Usa fino al 2017. Ovvero, fino all’anno successivo alla sua ascesa alla Casa Bianca.

Anzi, nell’anno in cui fu eletto e in quello successivo, la quota di denaro versata al fisco aveva sempre lo stesso, imbarazzante quantitativo: 750 dollari.

Trump non paga le tasse, la rivelazione del NY Times

Il risultato sarebbe sconcertante: debiti con il fisco da oltre 10 anni e una situazione disastrosa del proprio patrimonio. La Trump Organization avrebbe accumulato più perdite che guadagni, la sua situazione finanziaria sarebbe stata tale da impedire al presidente Trump di presentare la propria dichiarazione dei redditi. Un aspetto su cui i media americani si sono spesso concentrati e si sono spesso fatti delle domande.

I debiti con il fisco sarebbero di centinaia di milioni, mentre è in discussione persino la natura di un rimborso ottenuto dal presidente degli Stati Uniti da 72 milioni di dollari, giustificato attraverso il fatto di aver subito delle ingenti perdite. Su questo rimborso c’è in ballo un contenzioso con l’Internal Revenue Service, ovvero con l’agenzia di riscossione delle tasse. Se Trump dovesse perdere, la cifra da restituire sarebbe superiore ai 100 milioni di dollari.

Trump non paga le tasse, la difesa del presidente

Se da un lato il presidente Trump, in piena campagna elettorale, a pochi giorni dal primo confronto televisivo con il suo sfidante Joe Biden, ha bollato l’inchiesta come fake news e ha anche affermato di sapere che qualcosa, da parte della stampa, stava bollendo in pentola, che sarebbe presto uscita una storia molto forte su di lui, dall’altro il direttore del New York Times ha spiegato perché l’inchiesta è stata pubblicata in questi giorni di campagna elettorale.

«I cittadini – spiega Dean Baquet – hanno diritto di conoscere i loro leader: le loro priorità, le loro esperienze e anche la loro situazione fiscale». La notizia di Trump arriva come un vero e proprio uragano sulla campagna elettorale del candidato repubblicano. Il cane da guardia della politica, il quarto potere americano, ha già puntato il suo osso. Sarà un nuovo tema della campagna elettorale, una brutta gatta da pelare per il Tycoon.