Quelli che hanno inventato Facebook cercano un social media manager (anche per Facebook)

Il focus è sulla sezione “carriere”. Meta sta cercando un nuovo social media manager. Avete capito bene: la casa madre di Facebook o di Instagram sta cercando una figura che possa utilizzare – tra gli altri – anche gli stessi strumenti che ha inventato per lavorare ancora di più sull’immagine e sul modo di presentarsi all’esterno da parte dell’azienda di Menlo Park. È un po’ la domanda su chi sia nato prima tra l’uovo e la gallina: nonostante Meta sia l’azienda che, di fatto, ha costruito i social network più importanti al mondo (conoscendone, quindi, tutti i segreti), ha deciso di affidare a una persona esterna (da assumere con competenze consolidate e non da formare al suo interno) per gestire i propri account social.

Social media manager di Meta, l’annuncio di lavoro

La piattaforma che è stata scelta per posizionare l’annuncio di lavoro è stata Linkedin. Per quanto riguarda la descrizione dell’impiego, il team di Meta ha scelto di indicare questi estremi: «Imposterai – si legge – la strategia social e creerai visibilità per i contenuti che indicano in Meta un ottimo posto di lavoro. Lavorerai con varie sezioni interessate, tra cui l’area creatività, brand, eventi, comunicazione, marketing dei consumatori, recruitment e altro ancora». La selezione, pubblicata nella giornata di oggi, è attualmente attiva e presenta già centinaia di candidature. Del resto, secondo le indicazioni fornite su Linkedin, la posizione prevede del lavoro in remoto (quindi è aperta anche a potenziali social media manager esterni agli Stati Uniti).

La descrizione del lavoro lascia molto spazio alla creatività, all’iniziativa editoriale del potenziale candidato, alla sua fantasia, ma anche alla sua organizzazione interna. Infine, Meta ricorda di essere un ambiente di lavoro aperto alle pari opportunità, stimolante e non discriminatorio. Uno degli indirizzi di riferimento per eventuali esigenze è accommodation-ext@fb.com.

Il fatto che Meta cerchi un social media manager all’esterno dell’azienda si inserisce in quell’insieme di attività che puntano a presentare l’azienda di Menlo Park come innovativa e diversa rispetto a quello che è stata fino alla metà del 2021, quando ha intrapreso il suo percorso di evoluzione con l’obiettivo di costruire il metaverso.