Il «guasto informatico» che ha paralizzato i voli in Svizzera (ma ora si sta riprendendo tutto)

Non si è volato in Svizzera per tutta la mattinata. Lo spazio aereo del Paese elvetico è stato chiuso fino a nuovo ordine. Lo ha comunicato SkyGuide, la società che si occupa di regolamentare il traffico nei cieli dello Stato. Nel comunicato ufficiale si parla, senza alcuna specificazione ulteriore, di un guasto informatico che avrebbe reso necessaria la misura di chiusura dello spazio aereo stesso. Successivamente, SkyGuide ha comunicato la risoluzione del problema: «Il malfunzionamento tecnico di Skyguide è stato risolto. La chiusura dello spazio aereo è stata revocata alle 8:30. Lo spazio aereo svizzero è ora di nuovo aperto e il traffico aereo sulla Svizzera e le operazioni negli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo riprendono». Si lotta, adesso, per ridurre al minimo i ritardi.

Spazio aereo in Svizzera chiuso, colpa di un guasto informatico

Bisognerà attendere qualche ora per comprendere meglio la natura di questo guasto informatico, in un momento particolarmente complesso per le condizioni generali all’interno del quale si è verificato. In questo momento, infatti, la ripresa dei voli – anche negli aeroporti elvetici – era sensibile e, dunque, il blocco dei servizi ha causato problemi diffusi su più livelli.

«Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un guasto tecnico a Skyguide – aveva detto la compagnia in mattinata -, il servizio di controllo del traffico aereo svizzero, per cui lo spazio aereo svizzero è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. L’azienda si rammarica di questo incidente e delle sue conseguenze per i suoi clienti, partner e passeggeri negli aeroporti di Ginevra e Zurigo e sta lavorando duramente per trovare una soluzione».

Le testimonianze che arrivano dagli aeroporti svizzeri hanno parlato di un silenzio surreale e della completa assenza di voli che solchino i cieli del Paese. Al momento, tutti i voli previsti per i due scali principali – quelli di Ginevra e di Zurigo, ma anche quelli delle strutture più piccole – vengono dirottati presso altre destinazioni, compresa quella italiana di Milano. Coinvolti, nell’azione di supporto ai voli per la Svizzera, anche gli aeroporti della Germania meridionale. Con la riapertura dello spazio aereo si sta cercando di limitare anche questo disagio.

Quanto accaduto al servizio di gestione del traffico aereo in Svizzera ci fa capire quanto la sicurezza informatica e di gestione tecnologica dei servizi possa essere cruciale anche per operazioni che vanno a impattare direttamente sulla vita dei cittadini.