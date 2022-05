La giornata difficile della stampa italiana a caccia dell’attacco hacker

Durante il Tg La7, ad esempio, Enrico Mentana aveva parlato di matrice filo-russa per il down di Poste e aveva mostrato un presunto down del sito del Quirinale

Nella giornata di ieri, si è assistito a una rincorsa a cercare la corrispondenza con quanto annunciato dal collettivo hacktivista filo-russo di Killnet tra sabato e domenica. Questi ultimi, infatti, avevano parlato di un attacco irreversibile all’Italia, attacco che – stando all’evidenza dei fatti -, se c’è stato, non ha creato particolari grattacapi. A tutti, meno che alla maggior parte della stampa italiana che si è prodigata per cercare timidi segnali di malfunzionamento di siti e portali istituzionali o di interesse pubblico. Considerando che, nella giornata di ieri, si è verificato un problema tecnico al sistema informatico di Poste Italiane, la miscela esplosiva ha avuto modo di emergere su alcune testate ed emittenti, non risparmiando nemmeno – ad esempio – Enrico Mentana.

Enrico Mentana, gli attacchi hacker e il resto della stampa italiana

Soprattutto sulla questione delle Poste c’è stata molta confusione. Sin dalle prime ore del mattino, constatati i malfunzionamenti presso gli sportelli degli uffici postali in tutta Italia (disservizi che, come vi avevamo anticipato già ieri mattina, si sarebbero poi risolti in giornata, intorno alle 13), su alcuni siti di informazione e sui social network era rimbalzata la notizia di un possibile attacco hacker. Una notizia che è stata data anche dal Tg La7 condotto da Enrico Mentana che aveva detto: «Sicuramente l’attacco è di fonte filo-russa, da parte del collettivo Killnet»

#posteitaliane down. #Mentana: “Sicuramente l’attacco è di fonte russa” Poco dopo, Poste Italiane: “non è attacco #hacker: servizi bloccati per un guasto tecnico” Ennesima figura da perecottaro. Fidati dei professionisti dell’informazione… pic.twitter.com/21c9tHkuIy — Voi Nemici di Roma (@XMERIDIO78) May 30, 2022

Successivamente, però, Poste italiane ha precisato che non c’è stato nessun tipo di attacco hacker alle proprie strutture (elemento evidente sin da subito, dal momento che il problema tecnico alle Poste era molto diverso rispetto ai risultati degli attacchi DDoS con cui Killnet ha operato negli ultimi giorni). E la versione del problema tecnico è stata poi ripresa da altre testate che, magari, qualche minuto prima avevano gettato ombre sulla possibile matrice dello stesso.

Sempre nella giornata di ieri, c’è stata una interruzione del servizio sul sito del Quirinale. Anche in questo caso, diversi giornali, i social network e le stesse televisioni avevano parlato di un servizio inaccessibile. Stando alle fonti del Quirinale riportate da Globalist, ad esempio, non c’è stato alcun attacco al portale istituzionale della presidenza della Repubblica che, in pochi minuti, avrebbe superato il problema tecnico.