Poste italiane, sistemi informatici in difficoltà: ma viene smentito il collegamento con gli attacchi hacker

Inizialmente, qualcuno aveva fatto due più due, in seguito alla notizia – diffusa nella giornata di ieri – di un possibile attacco coordinato di Killnet all’Italia. Per questo, si era parlato di un attacco hacker a Poste Italiane che, tuttavia, avrebbe assunto una forma molto diversa rispetto a quella che Killnet e Legion avevano messo in atto per altri portali istituzionali del Paese. Infatti, qualche minuto dopo è arrivata una secca smentita di Poste, che ha confermato di avere dei problemi al portale informatico, ma che ha negato qualsiasi conseguenza legata a un attacco esterno. Dunque, cerchiamo di capire quali siano stati i problemi di Poste Italiane in questo difficile lunedì 30 maggio.

Poste Italiane, difficoltà ai sistemi informatici

Al momento, gli uffici postali in tutta Italia non effettuano operazioni al pubblico. Il tutto sarebbe stato determinato da alcuni scompensi legati ai singoli terminali degli operatori. In modo particolare, questa mattina sarebbero state rilevate delle mancate corrispondenze rispetto alla precedente chiusura della cassa. Per evitare una serie di errori a catena – che si sarebbero inevitabilmente verificati, nel caso in cui tutte le operazioni fossero andate avanti nella giornata di oggi – Poste Italiane ha deciso di interrompere i servizi erogati al pubblico nella giornata di oggi, fino alla risoluzione completa del problema.

Nulla di legato a un possibile attacco hacker di Killnet. Il gruppo di hacktivisti – fino a questo momento – si è mosso attraverso attacchi DDoS che hanno bloccato i portali istituzionali. Il portale di Poste è accessibile. Un attacco del genere sarebbe stato un significativo passo in avanti nella strategia del gruppo di hacktivisti filo-russo. Abbiamo contattato Poste Italiane – che nel frattempo ha smentito il legame tra quanto accaduto e l’annunciato attacco hacker di Killnet. Ci è stato confermato che il problema è di natura tecnica ed è completamente interno: i responsabili IT di Poste sono al lavoro per la risoluzione e contano di poter ripristinare tutti i servizi al più presto.

UPDATE: Aggiunta dell’intervento di Poste Italiane che conferma la natura tecnica del problema e annuncia la sua risoluzione al più presto.