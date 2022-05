Binance si registra con il regolatore italiano tra i piani di espansione in Europa

Binance ha affermato lo scorso 27 maggio che la sua entità legale in Italia si è registrata presso l’autorità di regolamentazione del paese, poiché il principale scambio di criptovalute cerca di guadagnare terreno in Europa. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Reuters.



La registrazione di Binance Italia, istituita nei mesi scorsi, potrebbe potenzialmente rendere l’azienda più responsabile e ridurre le prospettive di riciclaggio di denaro. Binance ha affermato che ora potrebbe aprire uffici in Italia ed espandere il team locale. La società è uno dei 14 operatori di asset virtuali ad essere iscritti all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), che regola l’industria delle criptovalute in Italia. La mossa arriva quasi un anno dopo che Binance è stata costretta a ritirare le sue offerte di prodotti in tutta Europa dopo essere stata esaminata dalle autorità di regolamentazione. In Italia, la società ha dovuto chiudere le sue attività di futures e derivati. All’inizio di questo mese, l’amministratore delegato di Binance, Changpeng Zhao, ha affermato che la società si è anche registrata presso l’autorità di regolamentazione del mercato francese. Binance sta anche cercando la registrazione in Svizzera, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo e Austria.

Sono già 14 gli operatori in valute virtuali che, ad oggi, risultano iscritti al registro, attivo dal 16 maggio scorso, tenuto dall’Oam, un organismo che ha lo scopo di riunire al suo interno i professionisti di questo ambito e ha il compito esclusivo di gestire gli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Si tratta di Young Platform, Tesora srl, Anubi Digital srl, CheckSig srl, Binance Italy srl, Blockeras srl, Platypus srl, Cryptosmart srl, Conio srl, Bitpanda gmbh, Tinaba spa, Chainside, Cls srl, The Rock Trading srl. Altri 28 operatori risultano avere effettuato la pre-registrazione propedeutica alla domanda di iscrizione.

