Skam Italia 4 arriva da oggi su Netflix e Tim Vision. Una nuova stagione di 10 episodi, la prima che parte già con una importante distribuzione internazionale potendo contare sull’ampio bacino di abbonati del colosso streaming. Una stagione che si prospetta molto diversa e anche ricca di spunti di riflessione come ha spiegato lo showrunner Ludovico Bessegato ai nostri microfoni, a partire dalla storia di Sana.



La giovane protagonista interpretata da Beatrice Bruschi è una ragazza musulmana che deve combattere contro i pregiudizi tenendo fortissimamente a mantenete la propria religiosità, come ci ha confidato: “Sana è una ragazza musulmana di seconda generazione, la sua difficoltà è quella di mettere a fuoco la propria identità. Si sente incompresa, perché se da una parte essere musulmana la rende lontana dalle sue compagne di scuola, allo stesso tempo il suo volere uscire e andare alle feste con le compagne di scuola non la fa comprendere dalla famiglia. Si sente sola e ha paura come tanti ragazzi adolescenti. Quando questo avviene ci si comporta in maniera irrazionale e si ha paura. Una cosa importante per lei è far capire che indossare il velo ed essere religiosa è una sua scelta personale. Per me è stato bellissimo conoscere Sumaya e lavorare con lei e Ludovico Bessegato al personaggio”.

Beatrice è una ragazza molto aperta verso gli altri già di carattere, per cui non è stato difficile cercare di trasmettere un messaggio positivo con SKAM: “Ho conosciuto ragazze e ragazzi musulmani per prepararmi ad interpretare Sana e ora sono diventati miei amici. Non mi è mai capitato di vedere male la religiosità, non ho mai avuto un pregiudizio verso una donna musulmana. Quando mi è capitato di aver visto in strada una donna col velo non ho mai pensato che fosse costretta a portarla. Ognuno è libero di essere chi vuole, quindi perché io dovrei permettermi di giudicare qualcun altro?”, conclude con grande maturità.

Mehdi Meskar è la new entry in SKAM Italia 4

Mehdi Meskar interpreta invece Malik, una delle new entry nel ricchissimo cast di Skam Italia 4: “È un giovane ragazzo italiano di origini marocchine. Questo personaggio mi ha toccato profondamente sin dalla prima lettura. È sempre un piacere trovare un personaggio che abbia dei valori positivi di generosità, il mio personaggio vuole vivere in modo propositivo con gli altri. Ama prendersi cura degli altri e cerca di far star bene le persone intorno a se. Malik incontra Sana tramite il fratello e nonostante la sua giovane età e tra loro nasce una intesa. Lui rispetto a lei è riuscito a trovare un equilibrio tra i suoi valori e trovare un posto nella società nonostante abbiano la stessa età, lei ancora no”.

Mehdi Meskar poi ribadisce con orgoglio di sentirsi italiano al 100%, nonostante ora viva in Francia: “Io sono un italiano di origini marocchine e quindi cresciuto in una famiglia musulmana, per quanto mi riguarda l’ho vissuta abbastanza bene come cosa. Noi ci siamo sentiti integrati ed accettati dalla comunità, anche se ora vivo in Francia. Non ho mai visto l’essere musulmano come una cosa diversa. So che una serie come Skam potrà dare una luce diversa alla giovane generazione di musulmani in Italia. Spero che la nostra generazione sia più aperta a conoscere l’altro rispetto a quanto accaduto in passato”.

SKAM Italia 4 è disponibile da oggi su Netflix e Tim Vision con 10 episodi.