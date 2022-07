Nel giorno della fiducia (?) al Senato, il sito di Palazzo Madama è di nuovo giù

Una coincidenza? Il sito del Senato è di nuovo down, proprio nel giorno in cui dovrebbe votarsi la fiducia sul dl Aiuti che potrebbe determinare ufficialmente l’apertura di una crisi di governo. In queste ore non è ancora chiaro se il voto di fiducia verrà richiesto o se, invece, si procederà a una votazione normale con il conseguente ritiro degli emendamenti del M5S e la votazione punto per punto con la possibilità, da parte dei pentastellati, di astenersi sul termovalorizzatore di Roma. Una soluzione a cui starebbe lavorando il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico d’Incà e che potrebbe evitare la salita di Mario Draghi al Quirinale. Ma gli aggiornamenti sulla seduta di oggi dal sito ufficiale del Senato non sono disponibili: il portale non risulta raggiungibile.

Sito Senato down nel giorno in cui dovrebbe votarsi la fiducia

Con gli occhi del mondo puntati sul Senato, non è proprio una bella figura quella degli operatori IT della camera alta del Parlamento italiano, alle prese con quelli che – a quanto pare – sono problemi tecnici. Infatti, fonti interne raccolte dall’Agenzia ANSA escludono in maniera piuttosto categorica che si possa trattare di un nuovo attacco hacker, come capitato nel mese di maggio, con la rivendicazione da parte del gruppo Killnet-Legion. Gli operatori IT sarebbero al lavoro, in questo momento, per cercare di ripristinare i servizi.

Fatto sta che, al momento, tutto ciò che è legato al portale istituzionale del Senato non è consultabile pubblicamente: anche il portale dedicato alla Web TV, infatti, risulta irraggiungibile, mentre invece il canale YouTube risulta essere regolarmente operativo.

Foto IPP/Fabio Cimaglia – Roma