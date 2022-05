Il sito della Polizia di Stato è tornato online (ma solo per l’Italia)

Il sito della Polizia di Stato è di nuovo a disposizione del pubblico. Dopo oltre un giorno, infatti, sembrano risolti i problemi che si sono venuti a creare in seguito all’attacco DDoS che è stato rivendicato dai gruppi Legion e Killnet, a scopo ritorsivo rispetto a quanto dichiarato dalle massime autorità della polizia di Stato relativamente alle contromisure che sarebbero state prese dalle autorità italiane nel corso dell’Eurovision Song Contest, per sventare la minaccia degli stessi gruppi di hacktivisti filo-russi ai danni della manifestazione canora. Tuttavia, c’è ancora una forte limitazione da prendere in considerazione.

Sito Polizia di Stato di nuovo attivo, ma solo per l’Italia

Consultando chek-host, infatti, si può evincere che il sito della Polizia di Stato sia stato abilitato per la navigazione soltanto dall’Italia. Una condizione che, tuttavia, è stata verificata anche nelle ultime ore. Insomma, se ci si trova all’estero e se si volesse accedere al sito della polizia italiana, al momento questa cosa non sarebbe possibile.

Attenzione ⚠️ situazione risolta, sito web raggiungibile, ma… ⤵️

🤔

no, situazione non risolta! Al momento lo vediamo solo in Italia 🇮🇹 🤷‍♂️ pic.twitter.com/UuGFgo9tUE — N_{Dario Fadda} (@nuke86) May 17, 2022

Il ripristino del sito, al momento, non è stato ancora accompagnato da alcune dichiarazioni ufficiali della Polizia di Stato. Nel corso della giornata di ieri, abbiamo provato a contattare ripetutamente la Polizia per un commento, ma non abbiamo avuto riscontri da questo punto di vista. Sembra però evidente che l’attacco degli hacktivisti identificati come filo-russi abbia creato dei problemi che si sono protratti per un lasso di tempo molto lungo, nonostante l’attacco fosse stato condotto in maniera piuttosto lineare e semplice.