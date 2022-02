Al momento, come si può notare cercando di raggiungerli, i siti del governo e del parlamento russi non sono online

Quando la giornata dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sta per volgere al termine, arriva una notizia che potrebbe in qualche modo cambiare le carte in tavola. Il sito internet del governo russo (kremlin.ru) e il sito internet della Duma sono irraggiungibili in questo momento. Non ci sono conferme rispetto alle ragioni che hanno portato al down del sito del Cremlino e delle altre istituzioni di Mosca.

LEGGI ANCHE > Dopo le bombe arrivano problemi con internet per gli abitanti dell’Ucraina

Sito Cremlino down, insieme a quello della Duma

Non sarebbero gli unici siti istituzionali russi che, al momento, non risultano raggiungibili. Anche il sito del ministero della Difesa di Mosca sarebbe down.

Kremlin Website Goes Down — Rahul Ahir (@rahulahir) February 24, 2022

La notizia è stata rilanciata anche da Christo Grozev, executive director di Bellingcat, il progetto giornalistico che monitora la situazione geopolitica dal punto di vista delle tecnologie e dell’utilizzo dei media digitali:

The Kremlin website, as well as most Russian government websites, are down. https://t.co/bg5TriAzBe — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

L’ipotesi al momento più probabile è che, in seguito alla pubblicazione attraverso alcuni software, di indirizzi mail afferenti al Cremlino e ad altri portali istituzionali del governo russo, ci possa essere stata una mobilitazione per un bombardamento attraverso una campagna di phishing. Insomma, una sorta di risposta via DDoS agli attacchi che, a sua volta, provenivano dalla Russia verso portali istituzionali ucraini. Questi ultimi sono stati decisamente frequenti nei giorni scorsi: vari siti ministeriali a Kiev, oltre a portali bancari, erano stati vittime di attacchi di tipo DDoS. L’ultimo, in ordine di tempo, proprio nella serata del 23 febbraio, alla vigilia dell’invasione del Paese.

In ogni caso, l’interruzione del servizio sembra essere stata momentanea, almeno sul territorio russo. Al contrario, risulterebbero ancora offline per gli IP che provano a collegarsi al di fuori del territorio russo: