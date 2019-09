Il signor Giancarlo 24 anni dopo: «Continuo a pensare che la mia risposta fosse giusta» | VIDEO

Dal 1995 sembra passata un’eternità. Un lasso ti tempo infinito per via del progresso tecnologico con internet che ha contribuita a fa scorrere l’orologio in modo più veloce, ma allo stesso tempo a raccogliere memorabili apparizione del passato rendendole sempre attuali. Ed è questo il destino che, forse anche un po’ a sua insaputa, si è ritagliato il famoso signor Giancarlo, quell’uomo baffuto che con sguardo sornione e un minimo di imbarazzo fu protagonista di una delle pagine più trash (in gergo social) della televisione italiana. Ora 24 anni dopo, l’uomo – che vive a Rosignano Solvay, in provincia di Livorno, Giancarlo Pelosini torna a parlare di quei secondi che lo hanno reso immortale nella storia della televisione (prima) e di internet (dopo).

Lo ha fatto raccontandosi in un’intervista a LivornoToday dove ha spiegato come gli ideatori e curatori de La Ruota della Fortuna fossero soliti inserire quei parziali doppisensi in cui lui cadde con tutte le scarpe. Ma lui continua a non parlare di tranello in cui è caduto, ma di consapevolezza: «Rifarei tutto – ha detto il signor Giancarlo -, anche per me quella resta ancora la risposta esatta».

Il signor Giancarlo e la sua risposta sulle Amazzoni

L’antefatto racconta di una famosa frase da individuare sul tema ‘Le Amazzoni’. Quando erano state individuate tutte le consonanti e mancava solamente qualche vocali, Giancarlo Pelosini disse a Mike Bongiorno di esser pronto a dare la soluzione anticipando i suoi contendenti. Ed ecco che, in quel preciso istante, l’uomo venuto dalla provincia di Livorno si appestò a diventare (anni dopo) un vera e propria star del web.

«Mancava solo una consonante e dissi la F di Firenze. Vidi subito il giudice Alvise Borghi morire dalle risate e capii che c’era qualcosa di strano. Così dissi ‘figa’ ma perché pensavo che, riferito alle Amazzoni, avesse un significato particolare. Subito dopo però tutti iniziarono a ridere compresa Paola Barale che non si reggeva più in piedi».

La star dei social, a sua insaputa

Il signor Giancarlo, in quel momento, divenne una star che vive di luce eterna grazie ai social. Nella sua intervista a LivornoToday, infatti, ha raccontato di esser stato omaggiato anche di una locandina da parte di due ricercatori dal Vietnam. Il video della sua ‘impresa’ televisiva riecheggia ancora sui social e venne anche riproposto dal compianto Mike Bongiorno durante un anniversario Mediaset. E il signor Giancarlo di tutto ciò va orgoglioso, perché per lui, anche anni dopo, quella risposta era corretta.

(foto di copertina: da video Scorie, Youtube)