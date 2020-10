Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma

L’elenco dei candidati sindaci di Roma sale a quota quattro. Dopo Virginia Raggi, Monica Lozzi e Fabrizio Lobuono, anche Vittorio Sgarbi si iscrive alla corsa al Campidoglio, in programma la prossima primavera. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino di Sutri, deputato della Repubblica e critico d’arte attraverso i suoi canali social. E lo fa a modo suo, tentando di svegliare dal torpore il Centrodestra che (così come il Centrosinistra) non ha ancora trovato un accordo sul nome da inserire nella corsa alla poltrona di primo cittadino della capitale. Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma, ora, spariglia le carte.

LEGGI ANCHE > Sgarbi dice che questa «Italia fascista» chiama «prevenzione» quella che è «repressione»

«La candidatura di Sgarbi rompe gli indugi nel centrodestra e costringe i leader di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia al confronto. Sgarbi non sarà solo. Con lui associazioni, comitati, movimenti civici, e tra questi il movimento ‘No euro – Italia Libera’, guidato da Gian Luca Proietti Toppi, con cui ha recentemente promosso la raccolta di firme per il referendum d’indirizzo per la fuoriuscita dell’Italia dall’Unione Europea», si legge nel comunicato diffuso via social dall’ufficio stampa del deputato (eletto con Forza Italia, ma ora nel Gruppo Misto).

Sgarbi candidato sindaco di Roma

Il centrodestra, adesso, dovrà muovere i suoi tasselli e decidere se convergere sulla figura di Vittorio Sgarbi candidato sindaco di Roma, o tentare vie alternative. Salvini e Meloni, infatti, hanno sempre parlato di imprenditori che hanno contezza di quanto accade nella capitale. E negli ultimi giorni si è parlato anche di un appoggio alle liste civiche, senza passare dai partiti. E nel centrosinistra ancora non è stata indicata una linea. In passato si è parlato di Monica Cirinnà, il cui nome non ha scaldato gli entusiasmi. Dallo scorso fine settimana si è aperto un dibattito interno sul nome di Carlo Calenda. Nel frattempo, mentre gli altri indugiano, Vittorio Sgarbi ha fatto la sua mossa.