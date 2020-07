C’è il primo nome per la corsa al Campidoglio della prossima primavera

I grandi partiti non hanno ancora scelto la strategia di approccio nei confronti delle elezioni della prossima primavera per la poltrona di sindaco di Roma. Il Movimento 5 Stelle è incerto sulla conferma di Virginia Raggi ed è anche in attesa di capire se si potrà convergere su un nome unico in collaborazione con il Partito Democratico. Il Centrodestra prosegue nel suo attendismo, lanciando frecciata senza svelare le proprie carte. E mentre il teatrino politico con vista sul Campidoglio va avanti, c’è un partito-movimento che ha già scelto a chi affidarsi: Italexit di Gianluigi Paragone annuncia la candidatura di Monica Lozzi.

Questa mattina, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, Monica Lozzi – attualmente impegnata come del VII Municipio della capitale – ha annunciato il suo addio al Movimento 5 Stelle (con il quale venne eletta nel 2016). Una decisione in polemica con i vertici pentastellati e con la stessa Virginia Raggi. Ma la motivazione principale arriva dalla dichiarazione rilasciata ieri da Gianluigi Paragone.

Monica Lozzi candidata sindaco di Roma con Italexit

Il fondatore del movimento Italexit – che secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli sarebbe già accreditato del 5% dei consensi – ha detto: «Monica Lozzi sarà la nostra candidata a sindaco di Roma». Insomma, la matematica non è un’opinione e l’addio al Movimento 5 Stelle è arrivato contestualmente all’annuncio fatto da Gianluigi Paragone in conferenza stampa alla Camera dei deputati.

La corsa al Campidoglio

Il nome di Monica Lozzi, dunque, diventa il primo tassello della corsa elettorale con vista sul Campidoglio. I cittadini romani saranno chiamati al voto nella prossima primavera per rinnovare l’amministrazione capitolina. Ora si attendono le candidature degli altri partiti. Se sembra esserci il buio tra M5S e PD, il Centrodestra unito – secondo quanto dichiarato da Salvini – punterà su un imprenditore romano.

