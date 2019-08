Come si suol dire, lo sta aspettando al varco. Parliamo di Sergio Mattarella, che in serata riceverà Giuseppe Conte alla fine del suo discorso in Senato che inizierà questo pomeriggio alle ore 15. Che decida di presentare le dimissioni o proporre una nuova maggioranza di governo, l’appuntamento al Quirinale è imprescindibile.

Sergio Mattarella si aspetta di incontrare Giuseppe Conte questa sera

Senza se e senza ma, con o senza dimissioni. Giuseppe Conte dovrà parlare direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiarirgli quale sarà il futuro di questo governo. Le opzioni ì, stringendo al succo sono solo due: un governo transitorio, magari con cambio di colore, o andare alle urne. E, come scrive Lina Palmerini su Il Sole 24 Ore, questa seconda ipotesi non è affatto snobbata da Mattarella. Anzi: le pressioni del Colle sulla chiusura in tempi rapidi della crisi, in un senso o nell’altro, sarebbe proprio a favore del ritorno alla consultazione elettorale. Fatto sta che, comunque vada e comunque si mettano le cose, Sergio Mattarella si aspetta da Giuseppe Conte una posizione netta, decisa, chiara e trasparente, propio come aveva promesso al popolo italiano lo stesso premier nel discorso in cui prese definitivamente posizione avversa al suo vice Matteo Salvini.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ LUCA ZENNARO)