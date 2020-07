Serena e i like… senza Pago

Finalmente Serena Enardu, lontana definitivamente da Pago – suo ex storico – è tornata a mettere i like (in libertà) al corteggiatore ed ex tentatore Alessandro Graziani.

LEGGI ANCHE > Dayane Mello e Gianmaria Antinolfi, nuove prove | VIDEO

La Enardu e il pallavolista, a Temptation Island Vip, avevano avuto un flirt in corso poi interrotto lo scorso 18 dicembre.

Serena Enardu e i like all’ex corteggiatore di Temptation Island

Ora che la storia tra Pago e Serena è finita, la Enardu è libera di regalare i suoi cuori social al bell’Alessandro. Ma saranno solo social?

(foto di copertina: da profilo Instgram di SerenaEnardu e Alessandro Graziani)