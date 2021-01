Burioni annuncia che il tribunale di Milano ha sequestrato alcuni servizi de Le Iene

Roberto Burioni annuncia il sequestro servizi Iene da parte della procura di Milano. Si tratta di quelle clip giornalistiche che sono state mandate in onda dal programma Mediaset nel mese di giugno del 2020, all’interno delle quali si parla delle dichiarazioni rese a mezzo stampa dall’immunologo del San Raffaele che, secondo Le Iene, sarebbero state in qualche modo orientate dal suo lavoro sugli anticorpi monoclonali per la cura del coronavirus.

Sequestro servizi Iene, le parole di Roberto Burioni

«Il loro metodo – ha spiegato Burioni sulla sua popolare pagina Facebook – è stato quello di diffamarmi prima, senza neanche ascoltare la mia versione; e poi insistere pubblicamente pretendendo un confronto (a diffamazione avvenuta), e accusandomi velatamente di essere un vigliacco e di fuggire da loro». Roberto Burioni ha ribadito ciò che aveva comunicato anche in passato, ovvero che il confronto con le Iene sarebbe avvenuto solo davanti al giudice. Ora, il tribunale di Milano, su richiesta della procura, ha disposto, come primo atto – è bene ricordarlo, assolutamente provvisorio e contestualizzato all’interno di un’indagine più ampia il cui esito non è stato ancora scritto – il sequestro di quei servizi contestati per la presunta diffamazione ai danni di Roberto Burioni.

La tesi di Roberto Burioni e il procedimento in corso

Secondo la tesi portata avanti dai legali di Roberto Burioni, i servizi mandato in onda da Le Iene a giugno 2020 lo accusavano «del comportamento più grave per un medico e per uno scienziato: farsi guidare dal proprio interesse e non dal bene pubblico e dei pazienti nelle proprie dichiarazioni». Per il momento, sempre attraverso i canali pubblici, non si registra alcuna reazione da parte del programma di Mediaset.