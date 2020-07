La Lega come il PCI: sceglie via delle Botteghe Oscure

Una strada che ha fatto la storia e che ora, al grido di ‘piamose Roma’ (ma con cadenza padana) tornerà a essere uno dei punti nevralgici della politica italiana. La nuova sede della Lega, infatti, sarà in via delle Botteghe Oscure. Un nome che riporta alla memoria la storia del Partito Comunista Italiano che, dal 1946, si stabilì al civico 4. Nei prossimi mesi, attraversando la strada e giungendo al civico 54, si troverà sul campanello – con tanto di bandiere affisse – anche il nome di ‘Lega – Salvini Premier’. La nuova sede Lega a Roma è stata, dunque, trovata.

A riportare la notizia è stata l’Adnkronos: il nuovo – il primo – quartier generale del Carroccio a Roma sarà nella stessa strada che ha ospitato la sede storica del Partito Comunista Italiano. Il civico 4 (dove c’era il PCI) e il 54 (dove andrà la Lega), distano infatti solo poche decine di metri. Basta attraversare la strade ed ecco che il salto storico e politico è compiuto. Da lì Matteo Salvini dirigerà l’operazione per conquistare la capitale, con le elezioni per il Campidoglio previste per la prossima primavera.

Sede Lega a Roma, scelta via delle Botteghe Oscure

Stessa strada, politiche diverse. Il palazzo in cui sarà allestita la prima sede Lega a Roma ospita già la Ugl. E non solo. In quegli spazi, infatti, lavora già il team della comunicazione di Matteo Salvini, capitanato da Luca Morisi. Ma non sarà il quartier generale del Carroccio. La sede storica – e primaria – rimarrà in via Bellerio a Milano. Quello, nonostante le ambizioni romane, resterà il luogo fulcro delle decisioni a livello nazionale.

Il candidato sindaco

Il tutto in attesa del nome del candidato del centrodestra (che sarà indicato dalla Lega, da quel che si capisce dalle dichiarazioni dei vari rappresentanti) che, a detta di Matteo Salvini, non sarà un politico. La coalizione, infatti, sta pensando a un manager da opporre al candidato di centrosinistra. E, anche su questo versante, non c’è ancora nessuna novità: non si sa se ci sarà alleanza locale con il Movimento 5 Stelle (che sembra intenzionato a riproporre Virginia Raggi o la sorpresa, ma neanche troppo, Alessandro Di Battista).

