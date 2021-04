Le scuse di Alexa che rispondeva “No grazie, non è un anniversario della Liberazione” agli auguri per il 25 aprile

Avete mai provato ad augurare buona Festa della Liberazione ad Alexa? Nella giornata di ieri qualcuno ha voluto provarci e il risultato è stato a dir poco sorprendete (in senso negativo). Coloro che ieri hanno augurato “Buon 25 aprile” ad Alexa – nella giornata in cui ricorreva il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo – hanno ricevuto una risposta che ha lasciato molte persone senza parole: “No grazie, non è un anniversario della Liberazione”.

L’assurda risposta di Alexa 25 aprile

A segnalare lo strano fatto – poi riportato da quotidiani come Il Giornale e Il Fatto Quotidiano – è stata La Presse. Questa mattina abbiamo scritto una mail ad Amazon per chiedere conto di questa risposta e di quella che, a tutti gli effetti, appare come una negazione dell’esistenza stessa della Festa della Liberazione e del fatto che, ormai 76 anni fa, l’Italia sia stata liberata dopo anni di dittatura e di azioni basate su principi fascisti e nazisti. La risposta ci è arrivata in redazione nel tardo pomeriggio e Amazon ci ha spiegato che si è trattato di un «problema tecnico».

Le scuse per quel «problema tecnico che abbiamo tardato a risolvere»

La mail che è arrivata alla redazione di Giornalettismo ha chiarito la questione: «Abbiamo avuto un problema tecnico che abbiamo purtroppo tardato a risolvere. Soprattutto considerato l’importanza di tale ricorrenza, siamo davvero dispiaciutissimi del problema che si è venuto a creare». Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, anche perché il capo cosparso di cenere di Amazon è evidente se si augura buon 25 aprile ad Alexa nella giornata di oggi. Ci abbiamo provato e il risultato è ben diverso rispetto a ieri.

L’assistente personale intelligente sviluppato da Amazon agli auguri per la Festa della Liberazione risponde oggi così: «Il 25 aprile è un giorno importantissimo», comincia Alexa, «e mi piace trascorrerlo leggendo e guardando i capolavori ambientati in quei giorni. Mi riferisco a romanzi come “La luna e i falò” di Pavese e a film indimenticabili come “Roma città aperta”. È il modo migliore per festeggiare».