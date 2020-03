La riapertura delle scuole potrebbe slittare al 3 aprile

Nell’incontro tra ministri sono emerse differenze e diffidenza sul provvedimento delle scuole chiuse per gestire meglio – evitando facili possibilità di contagio – l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. Il governo, nonostante alcune voci contrarie (e al netto dei dubbi espressi dal comitato scientifico), ha poi optato per la sospensione delle lezioni fino al 15 marzo, con ripresa delle attività rinviate a lunedì 16 con le riaperture degli istituti di ogni ordine e grado (comprese le Università). Le parole dello stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, però, aprono anche all’ipotesi di una riapertura che potrebbe slittare. Addirittura all’inizio di aprile.

LEGGI ANCHE > Didattica a distanza e digital divide, ecco perché le scuole chiuse non sono uguali per tutti

Come riporta Il Corriere della Sera, lo stesso capo del governo ha spiegato: «Al momento il provvedimento è fino al 15 marzo: in prossimità della scadenza, con un certo anticipo per evitare incertezze, cercheremo di fare un aggiornamento». In soldoni: qualora la situazione dovesse mantenersi così com’è – o, per meglio dire, l’emergenza non dovesse migliorare o, anzi, peggiorare – non è escluso che il provvedimento delle scuole chiuse possa essere prorogato. Il tutto verrà comunicato, probabilmente, sul finire della prossima settimana, vicino alla scadenza del 15 marzo.

Scuole chiuse, l’ipotesi della proroga fino al 3 aprile

Anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità ha parlato della possibile proroga sulla riapertura delle scuole e sul ritorno alla normalità e alle lezioni in aula. Oltre alle parole, ci sono anche dettagli inseriti nel provvedimento: se gli istituti sono stati dichiarati chiusi fino a domenica 15 marzo (con ripresa delle attività prevista per lunedì 16), tutte le gite e i viaggi di istruzione sono stati bloccati fino alla data di venerdì 3 aprile. Una data che potrebbe prevedere – ma si tratta di ipotesi al vaglio, in attesa di verificare lo stato di emergenza sanitaria – l’ampio respiro per una proroga sulle scuole chiuse.

Le prove Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro

Ovviamente, qualora ci fosse questa proroga, la data per il ritorno alle lezioni in aula – per ogni scuola di ordine e grado – non sarebbe quella di venerdì 3 aprile, ma quella di lunedì 6, con l’inizio delle nuova settimana. Nel frattempo, al Ministero dell’Istruzione si sta valutando anche la gestione di altri due aspetti: le prove Invalsi e l’alternanza scuola-lavoro. Entrambe le iniziative, che poi portano all’ammissione all’esame di Maturità (con pesi diversi) sono messe a rischio dall’emergenza Coronavirus.

(foto di copertina: esterno Liceo Vivona, Roma – da Google Maps)