Il tweet definitivo per commentare la sconfitta di Trump alla Corte Suprema

Sconfitta per Trump alla Corte Suprema. Il presidente uscente ha infatti visto respingere dalla Corte l’ultimo tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni dello scorso 3 novembre vinte largamente da Joe Biden. I nove giudici hanno infatti negato all’unanimità possibilità di discussione alla causa presentata dal deputato repubblicano Mike Kelly che chiedeva di bloccare la certificazione del risultato in Pennsylvania, Stato vinto da Biden con 81.660 voti di vantaggio su Trump. Un no senza commenti e, in maniera alquanto insolita, senza eccezioni, che ha portato al tweet del profilo satirico God, che ha commentato così la decisione: “C’è solo una Corte più in alto dove Trump può andare adesso. E io sono più che pronto”.

LEGGI ANCHE > La destra prega per un secondo mandato di Trump, ma la risposta sui social è perfetta

Questa sconfitta per Trump alla Corte Suprema è solo l’ultima di una sempre più lunga serie di pesanti ko nelle aule di tribunale di tutto il Paese. Al di fuori della bolla dei suoi sostenitori la campagna del presidente uscente per sovvertire il risultato è riconosciuta esattamente per quello che è: un tentativo, goffo e maldestro, ma decisamente eversivo di ribaltare la volontà popolare e farsi assegnare la vittoria con accuse di brogli dei quali, in oltre un mese, i vari Minion del presidente uscente non sono riusciti a presentare neanche un accenno di prova.

SCOTUS has denied the latest efforts to attack our election here in PA.

This election is over. We must continue to stop this circus of “lawsuits” and move forward. https://t.co/MU9RATqQee

— AG Josh Shapiro (@PAAttorneyGen) December 8, 2020