Cristiano De Andrè ringrazia le 8mila sardine a Genova che hanno cantato le canzoni del padre | VIDEO

Le sardine a Genova si sono riprese Fabrizio De Andrè. In piazza De Ferrari, secondo programma, è andato in scena l’ennesimo raduno nazionale delle sardine. Il fenomeno, nato in Emilia-Romagna e collegato alle elezioni amministrative del 26 gennaio prossimo, è subito stato esteso su scala nazionale, per lanciare un messaggio a un certo tipo di politica fatta di odio e di violenza verbale. Silenzio, slogan e canzoni. Bella Ciao non manca mai. Ma a Genova, visto il contesto, non poteva mancare un riferimento a Fabrizio de Andrè.

Sardine a Genova, il canto di De Andrè e l’endorsement di Cristiano

Sono scese in piazza 8mila persone. Hanno intonato, oltre al canto partigiano, anche alcuni brani più famosi del cantautore genovese. Ovviamente, Creuza de ma e Canzone del maggio. Cristiano De Andrè ha apprezzato e ha ringraziato la gente con un semplice post sui social network: ha postato il video sui suoi account e ha lanciato per loro cuori e applausi.

Il post di Cristiano De Andrè per le sardine a Genova

Una circostanza curiosa: ieri sera, nel corso del Maurizio Costanzo Show, Matteo Salvini aveva cantato Via del Campo, esprimendo parole di elogio per Fabrizio De Andrè, da sempre uno dei suoi cantautori preferiti. È come se la piazza di Genova avesse risposto a quella sua interpretazione, avocando a sé la potenza del messaggio e dell’eredità lasciato da uno dei più grandi artisti contemporanei.

L’endorsement di Cristiano De Andrè – che in passato aveva espresso critiche anche abbastanza dirette a Matteo Salvini – non poteva che essere commosso. Le sardine a Genova si sono reinventate nuovamente: non più Bella Ciao o l’inno nazionale, ma le canzoni di De Andrè. Che rappresentano, senza ombra di dubbio, un grido di resistenza culturale in un’Italia che sta perdendo i propri punti di riferimento anche nelle arti e nella letteratura.

