In un video pubblicato sul profilo twitter ieri sera, Daniela Santanché, mentre il cdm si riuniva per discutere il dossier Autostrade, ha espresso la sua ira verso la decisione dei ministri di mangiare cibo di un “noto fast food americano”.

L’accusa di Daniela Santanché ai ministri: «mangiano cibo di un fast food americano! vi sembra normale amici?»

Inneggiando alla patria e all’importanza di supportare il made in Italy, e l’eccellenza nostrana, la senatrice di Fratelli d’Italia, si è ironicamente complimentata con il governo per poi chiedere ai suoi followers se anche loro fossero arrabbiati.

«In questo momento è in corso il consiglio dei ministri. Vabbè lasciamo perdere dovranno decidere su Autostrade, hanno fatto un tale pasticcio che vedremo come ne usciranno. Devono mangiare come normale che sia, perché tutti mangiamo, e cosa decidono di mangiare? Cibo di un importante fast food americano – ha detto Daniela Santanchè nel video – Allora mi fa incazzare questa cosa qua, perché noi tutti dovremmo sostenere l’economia italiana, le aziende italiane, il cibo italiano, le eccellenze italiane…e questi si mangiano i panini di un noto fast food americano. Complimenti! A voi fa incazzare o no? Mi faceva piacere sentire la vostra opinione.»

Mentre noi di @FratellidItalia diciamo da mesi di sostenere il commercio e il cibo italiano quelli del #governo cosa fanno?! Mangiano cibo di un fast food americano!! A voi sembra normale amici? pic.twitter.com/SEorZeMzu9 — Daniela Santanchè (@DSantanche) July 14, 2020

LEGGI ANCHE >Santanchè: «Bene non votare risoluzione UE su George Floyd, Parlamento dimentica Hong Kong». Ma non è così

Ma il cibo servito nei fast food è prodotto da aziende italiane

In risposta alle accuse di Daniela Santanchè, alcuni dei suoi sostenitori hanno definito il governo “un branco di balordi”, mentre altri hanno fatto notare alla senatrice che tutti i prodotti utilizzati dal “famoso fast food americano” sono prodotti in Italia da aziende italiane.