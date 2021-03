C’è Sanremo anche su Clubhouse

La cosa migliore di tutte, ovviamente, resta la poltroncina della galleria. Ma quest’anno, senza pubblico, Sanremo 2021 si sta convertendo a nuove forme di diffusione. Nel corso degli anni, ovviamente, c’è stata la televisione, sempre a braccetto con la radio. Poi sono arrivati i social network a diventare vetrina indispensabile del Festival della canzone italiana (l’anno scorso, prima dell’esplosione dell’emergenza coronavirus, non si parlava d’altro se non di meme con Bugo e Morgan). Oggi, non poteva mancare Sanremo su Clubhouse.

Sanremo su Clubhouse, la kermesse conquista la piattaforma

A febbraio era stato Fiorello a rompere la barriera tra i due mondi. Il co-conduttore del Festival, insieme ad Amadeus, ha iniziato a chiacchierare con i propri fan sulla nuova piattaforma che permette la comunicazione, all’interno di stanze chiuse con possibilità di accesso per sole 5mila persone, fornendo loro anche qualche piccola anticipazione sull’evento canoro dell’anno.

Ma in questi giorni, le iniziative editoriali su Clubhouse in salsa sanremese si sono moltiplicate. Innanzitutto, Radio Italia che ha deciso di utilizzare il canale Club Italia per trasmettere, per la prima volta, i suoi contenuti sul social degli interventi audio. Si tratta del primo esperimento di una emittente radiofonica italiana su Clubhouse, un evento a suo modo storico perché permette di mescolare due diffusori della voce: la professionalità degli speaker al servizio di un contenitore dove un po’ tutti gli utenti sono speaker di se stessi. Bisognerà vedere se si riuscirà a tenere distinti i commenti da eventuali diffusioni – un po’ clandestine – delle canzoni.

Stesso discorso varrà per Sanremohouse, la stanza che l’esperto giornalista musicale di Repubblica – Ernesto Assante – aprirà per i lettori della testata e per gli amanti del genere sanremese. Per tutti e cinque i giorni della kermesse, infatti, Assante guiderà i suoi followers tra i vicoli della città dei fiori, ovviamente in maniera virtuale. Le sue storiche pagelle troveranno un’altra forma tra le onde degli audio condivisi sugli iPhone?