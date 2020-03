In tempo di coronavirus Instagram è diventata la nuova televisione con tanti vip pronti a darsi appuntamento sul social più popolare del momento, tra loro ci sono anche Amadeus, Fiorello e Jovanotti che hanno parlato di Sanremo 2021. La nuova edizione del festival è stata immediatamente offerta dalla Rai alla coppia che ha fatto registrare record senza precedenti quest’anno, ma se Amadeus aveva detto di dover riflettere Fiorello aveva escluso in modo abbastanza categorico un ritorno. Cosa è successo nel frattempo?

È arrivato il coronavirus Fiorello è diventato l’intrattenitore numero uno degli italiani regalando tutti i giorni ore di dirette e tanti sorrisi. Sommerso da questo mare di affetto probabilmente lo show man siciliano potrebbe aver cambiato idea riguardo ad una nuova conduzione per Sanremo 2021, almeno è quello che ha dichiarato proprio ieri durante una diretta a tre con Amadeus e Jovanotti tramite la app house party ribattezza per l’occasione #JovaHouseParty.

Jovanotti, Amadeus e Fiorello nel film “Ricatto per Sanremo 2021”

Lo stesso Amadeus durante la diretta ha spiazzato i due amici con il seguente siparietto:

Jovanotti: “Ama, lo rifarai Sanremo?” Amadeus: “Solo se lo rifarà Rosario e ci sarai anche tu!” Jovanotti: “È un ricatto questo?” Amadeus: “Sì” Fiorello: “Dai pensiamoci, pensiamoci. Il Coronavirus cambia tutto.”

Naturalmente i toni sono scherzosi, ma la volontà della Rai di riavere la coppia d’oro anche per Sanremo 2021 è fortissima e lo stesso Jovanotti potrebbe raccogliere il testimone da Tiziano Ferro. Già quest’anno avrebbe dovuto essere super ospiti, ma per altri impegni lavorativi non aveva potuto essere sul palco dell’Ariston. Solitamente la Rai assegna il compito di direttore artistico in estate, magari tra qualche mese scopriremo se il coronavirus ha fatto breccia nel cuore di Fiorello convincendolo ad un ritorno, magari stavolta con un amico in più.