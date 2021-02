Ecco la nuova tronista

Samantha Curcio cresce in una famiglia del sud molto unita, fatta di principi, severità e amore per il cibo. Ha un bellissimo rapporto con la mamma, il papà, la sorella maggiore e l’amatissima nonna. Finitoil liceo si è trasferita a Roma per studiare giurisprudenza ma le mancano ancora due esami alla Laurea. Per mantenersi agli studi ha lavorato come cassiera in un bar.

Chi è Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne

Sin da bambina si è sempre sentita “diversa” per la sua corporatura: a 15 anni pesava 90 chili e li camuffava con abiti di due taglie più grandi. I chili in più però le hanno permesso disviluppare altre doti, come il carisma, la personalità e la capacità di andare oltre ciò che si vede solo da fuori.

Oggi è fiera della persona che è perché ha capito che la felicità arriva quando si accetta la propria unicità. Si definisce orgogliosamente curvy e il suo motto è: «Si può dimagrire ma non si può diventare simpatici».

Single da nove anni, si è sempre considerata una corteggiatrice e non si è mai sentita veramente corteggiata. A “Uomini e Donne”vorrebbe trovare un uomo sensibile, empatico, deciso, con cuicreare una famiglia