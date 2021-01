L'intervista in strada andata in onda martedì sera a #Cartabianca

Serviva Enrico Lucci per far ammettere a Salvini le responsabilità di Trump

Il giorno è arrivato: Matteo Salvini scarica Trump dopo i fatti di Capitol Hill. Ed è stato necessario l’intervento di Enrico Lucci che, intervistandolo per strada, è riuscito a strappargli una dichiarazione di resa nei confronti dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti. Il leader della Lega – a differenza di quanto fatto finora dalla collega di coalizione, Giorgia Meloni – ha sottolineato come il quasi ex inquilino della Casa Bianca non abbia fatto nulla per richiamare i suoi sostenitori alla vigilia delle proteste e dell’accesso coatto all’interno del Campidoglio. Insomma, alla buonora ma sempre meglio che mai.

Durante la puntata di #Cartabianca andata in onda ieri sera – martedì 12 gennaio – su Rai3, Enrico Lucci (con il suo classico fare guascone) ha intervistato diversi personaggi politici, di maggioranza e opposizione. I temi, come al solito, sono stati misti. Poi è arrivato Matteo Salvini che non si è sottratto alla domanda su Donald Trump. Tutto è partito con un riferimento alla famosa mascherina indossata nel periodo pre-elettorale dal leader della Lega per testimoniare la vicinanza al candidato Repubblicano.

Salvini scarica Trump, ma solo grazie a Enrico Lucci

«Le immagini dei giorni scorsi son state vergognose – ha esordito il segretario del Carroccio -. Rischiano di vanificare, comunque, una presidenza che di cose buone ne ha fatte. Quando vedi gente che assalta il Parlamento, io sto dall’altra parte». Poi la domanda chiave, quella che nessun giornalista aveva ancora fatto a Matteo Salvini: «Ma Trump ha una responsabilità per quel che è accaduto?».

“Con la democrazia americana in frantumi, il Covid che gira allegramente per il mondo, eccomi in mezzo alla crisi del governo italiano”. Enrico Lucci e la crisi di governo… pic.twitter.com/3XnmTKrZ52 — #cartabianca (@Cartabiancarai3) January 12, 2021

«Ha una responsabilità? Evidentemente sì»

E qui Salvini scarica Trump, smontando la tesi sostenuta da Giorgia Meloni dopo i fatti di Capitol Hill: «Sicuramente non gli ha detto subito ‘state tranquilli e tornate a casa’». E Lucci insiste: «Quindi una responsabilità ce l’ha?». Ed è lì che arriva l’ammissione, con un laconico e sconsolato «Evidentemente sì».

