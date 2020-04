Salvini critica il flash mob di Giorgia Meloni: «I problemi non si risolvono manifestando in piazza per 15 minuti»

‘Le manifestazioni di piazza sono belle solo quando le organizzo io’. Sembra essere questa la sintesi del Salvini pensiero che, in diretta su Facebook, ha criticato la manifestazione di piazza Montecitorio organizzata da Fratelli d’Italia e andata in scena oggi davanti ai portoni della Camera dei deputati. Secondo il leader della Lega – che nei giorni scorsi aveva parlato lui stesso di una mobilitazione con mascherine -, quel tipo di protesta è del tutto inutile. Salvini contro FdI con il Centrodestra che, dopo le aperture di Forza Italia sul Mes, sembra essere sempre meno compatto.

LEGGI ANCHE > Feltri se la prende con Salvini: «Ormai è incisivo solo quando va in tv per dire che sono un cogli*one»

La protesta di oggi di Fratelli d’Italia, con in prima linea i nomi di spicco come la segretaria Giorgia Meloni e la senatrice Daniela Santanchè, ha aspramente criticato il ricorso ai dpcm fatto da da Giuseppe Conte per la gestione dell’emergenza, con i vincoli di movimento e spostamento. I parlamentari di FdI, si sono riuniti sotto Montecitorio con cartelli in mano a simboleggiare le categorie rimaste più danneggiate dalla crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria.

Salvini contro FdI per il flash mob di piazza Montecitorio

Ma, secondo il leader della Lega, non è questo il modo giusto per portare avanti proteste che, comunque, ritiene legittime: «I problemi ovviamente non si risolvono andando a manifestare per un quarto d’ora in piazza, lo dico alla politica. Massimo rispetto, invece, per i cittadini che si stanno organizzando». Salvini contro FdI e la scelta, politica, di andare a manifestare contro i Dpcm.

Ma il leader della Lega non aveva invitato a manifestare?

Poco più di 24 ore fa, però, era lo stesso senatore del Carroccio a invitare a una manifestazione di massa e a scendere nelle strade e nelle piazze per chiedere il ritorno della libertà. Il tutto, ovviamente, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando le mascherine. Peccato che nel suo decreto sicurezza ci sia una norma, contenuta nell’articolo 6, che non consente manifestazioni con il volto coperto.

(foto di copertina: da diretta Facebook di Matteo Salvini)