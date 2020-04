Salvini: «Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo»

«Se non ci ascoltano ci faremo sentire, con i guanti e le mascherine torneremo a farci sentire, fuori dai social». A dirlo non è un utente qualsiasi che si è sfogato sui social al termine della conferenza stampa di Giuseppe Conte in cui sono state annunciate le dinamiche della cosiddetta fase-2, ma il leader del principale partito di opposizione a questo governo. Matteo Salvini lo ha detto nel corso del suo video in diretta su Facebook, annunciando anche un piano per la ripresa che la Lega presenterà venerdì 1 maggio.

«C’è qualcosa che non torna, c’è qualcuno che sta sentendo altri e non il popolo italiano – ha detto il leader della Lega in diretta su Facebook -. Ci devono permettere di tornare a vivere e noi lo otterremo. Se ci sarà bisogno di uscire di casa per riprenderci la nostra libertà lo faremo». In sintesi: Matteo Salvini invita il suo popolo (e non solo) a pensare a una manifestazione di piazza e in strada (seppur mantenendo le distanze e utilizzando dispositivi di sicurezza) per protestare contro l’allentamento ancora troppo stringente delle misure di lockdown a partire dal 4 maggio.

Salvini e la manifestazione di piazza contro il governo

«Abbiamo capito che ancora questa settimana occorrono le autocertificazioni e ancora per tutta l’altra settimana, basta, non se ne può più, ci costringono ad andare in giro ancora con la 24ore, con le autocertificazioni – ha proseguito il leader della Lega -. Il governo si deve fidare degli italiani, vorrei tornare a guadagnare, tornare a lavorare, tornare a sperare». Poi l’annuncio: «Noi, venerdì primo maggio, come Lega presenteremo un piano per la ricostruzione nazionale, economica, civile, culturale e morale».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Matteo Salvini)