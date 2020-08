Con Beppe Grillo, Beppe Sala ha parlato di tante cose «ma non di quelle a cui tutti pensano»

«Si parlerà del tempo, se c’è pioggia non suonerai» – cantava Ron nella cover italiana di The Road, intitolata Una città per cantare. Evidentemente, il verso si può applicare anche all’incontro tra Beppe Sala e Beppe Grillo, avvenuto – ormai è il segreto di pulcinella – nella villa toscana del comico genovese. Sala incontra Grillo, sicuramente per parlare di alleanze strategiche in vista delle prossime elezioni comunali (2021) a Milano? Secondo il sindaco – che ha fatto una excusatio non petita – assolutamente no.

Sala incontra Grillo, il tweet del sindaco di Milano

«La giornata al mare da Beppe Grillo è stata molto piacevole e interessante – ha scritto il sindaco di Milano sui social network -. Abbiamo parlato di tante cose ma non di ciò a cui tanti pensano e cioè delle elezioni milanesi (ah, ottima cucina…)».

Ovviamente, il tweet sembra avere una sfumatura ironica. Impossibile pensare che l’incontro tra due esponenti di punta di due movimenti – Beppe Sala è molto quotato all’interno del centrosinistra, mentre Beppe Grillo è il guru del Movimento 5 Stelle – possa essersi consumato a parlare del tempo, appunto, o a inforcare delle trenette al pesto (o, magari, ad affettare salame toscano e a bere Morellino di Scansano).

L’incontro tra Beppe Grillo e Beppe Sala deve aver voluto significare qualcosa. E dopo l’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi a Roma – con un centrosinistra che non ha ancora trovato un’alternativa e non sembra aver voglia di trovarla -, possibile che nel tetris dei posti chiave da assegnare – tra Pd e Movimento 5 Stelle – il ruolo di sindaco di Milano sia stato assegnato proprio lì, in quella casa sulla spiaggia di Beppe Grillo, proprio all’uscente Beppe Sala. Che, a questo punto, corre verso la ricandidatura per una possibile riconferma.