No, Sabrina Salerno non sta regalando 500 euro ai suoi fan

La showgirl, attrice e cantante non sta regalando 500 euro ai suoi fan

Il volto e il nome di Sabrina Salerno utilizzati per una truffa via social

Nel mare magnum della rete può capitare di imbattersi in truffe telematiche. L’ultimo caso riguarda Sabrina Salerno che ha denunciato un tentativo di truffa da parte di chi, utilizzando il suo nome e il suo volto – partendo da una fan page a lei dedicata -, promette 500 euro di premio in denaro. Il tutto, ovviamente, previa iscrizione e verifica dell’identità. Il canovaccio è lo stesso che avevamo già denunciato in passato con Piero Angela.

«Congratulazione al fortunato vincitore di questo mese, registra la tua identità per ricevere il mio premio in denaro – si legge nel post della pagina fake che porta avanti questa truffa utilizzando nome e volto di Sabrina Salerno -. Solo per 20 vincitori, ciascuno riceverà un premio di 500 euro. Questo post è ufficiale del mio sponsor, che chiede la documentazione del vincitore, oltre a inviargli il premio».

Sabrina Salerno denuncia la truffa online utilizzando il suo volto

Il riferimento allo sponsor può far pensare che a scrivere sia proprio Sabrina Salerno. Ma non è così. Quel post social-truffa prosegue: «Se ti sei registrato con successo, puoi contattarmi tramite messaggio, così possiamo inviarti un prezzo oggi. Questo evento è sponsorizzato da post pubblicitari e film». Insomma, i crismi della truffa arrivano anche dal linguaggio utilizzato nel post, frutto di una barbara traduzione (probabilmente effettuata con un tool online) che ha poco a che vedere con i canoni della lingua italiana.

Il fake e il precedente con Piero Angela

È stata la stessa Sabrina Salerno, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale (quello con la famosa spunta blu certificata) a denunciare quel che sta accadendo usando il suo nome e il suo volto. Ed è un caso simile a quanto denunciammo un mese fa: all’epoca le vittime di questa truffa venivano aggirate utilizzando il nome del noto divulgatore Piero Angela. Stesse modalità, stessi premi e stesse richieste. Ma, anche il quel caso, era un fake.

