Le scale del Teatro Ariston sono tra le più temute del mondo dello spettacolo, tanto che è diventato un classico tormentone dei cantanti e degli ospiti dietro le quinte. E anche quest’anno almeno una vittima a sera è stata fatta: dopo la scivolata di Albano la prima sera, stavolta è toccato a Sabrina Salerno.

Le scale di Sanremo continuano a mietere vittime: stasera tocca a Sabrina Salerno

LEGGI ANCHE> Al Bano e Romina a Sanremo 2020 scatenano il pubblico, ma lui quasi scivola sulle scale | VIDEO

Sabrina Salerno arriva con un abito nero e un vertiginoso spacco, che mostrano dei tacchi altrettanto vertiginosi. La cantante infatti si muove con cautela, ma appena comincia a scendere le scale un’ombra le attraversa il volto: il terrore della caduta o della scivolata è presente, incombe. Tanto che Sabrina allarga le braccia, per darsi equilibrio. Pericolo scampato, per poco però. Perché pochi gradini dopo, si incastra il tacco. Amadeus accorre, richiamato dai movimenti delle mani di Sabrina Salerno, ancora a braccia spalancate per non perdere l’equilibrio, in una posa a metà tra la diva d’altri tempi e la martire.

Fortunatamente, il tacco si sblocca e, aiutata dal buon Amadeus, la scalinata finisce. E con esso l’incubo. Anzi, no. Perché a Sabrina Salerno viene un crampo talmente forte che le tocca dichiararlo in diretta: «Ho un crampo fortissimo al piede ma facciamo finta di niente» dice con il volto teso. Per fortuna, non è una novellina del mondo dello spettacolo e riesce comunque a tenere il palco, raccontando degli anni passati tra Sanremo e Genova. E poi, annuncia Levante. E probabilmente, appena la sicula trapiantata a Torino inizia con le sue note, Sabrina Salerno sarà andata a togliersi i tacchi vertiginosi e dispettosi.