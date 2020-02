Al Bano e Romina a Sanremo 2020 scatenano il pubblico, ma lui quasi scivola sulle scale | VIDEO

Al Bano e Romina Power sono tra gli artisti nazional popolari più famosi della musica italiana, prima splendida coppia nella vita e ora tornati a far ballare e cantare il pubblico. Amadeus li ha voluti fortemente sin da quando è stato designato direttore artistico di Sanremo 2020 e i due non hanno mancato all’appuntamento.

LEGGI ANCHE > Il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo: è lui il più applaudito della serata | VIDEO

Il quadretto familiare è stato completato dalla figlia Romina Carrisi, che 33 anni fa quando cantavano Nostalgia Canaglia era nella pancia della mamma sul palco. Piccolo incidente di percorso per Al Bano e Romina, con il primo che scivola e si sorregge alla ex moglie ma poi scherza: “È stata una discesa perfetta”.

Comunque, non smetto di guardare questo video e al fatto che stavamo per perdere Albano #Sanremo2020 pic.twitter.com/UXMYQlqKKk — (@sorrisidilouis) February 4, 2020

Al Bano e Romina tornano a Sanremo

Tanti applausi dalla folla che si alza in piedi dopo il medley dei loro grandi successi sanremesi “La Siepe”, “Ci sarà” e “Felicità”, con la sala stampa scatenata su quest’ultima, a riprova di come questi due artisti uniscano più generazioni. Poi è ora dell’evento atteso 25 anni, ovvero il nuovo inedito scritto da Romina Power insieme a Cristiano Malgioglio presente in prima fila e tra i più applauditi dalla folla. Un momento magico quello vissuto a Sanremo 2020, perché la nostalgia a volte è davvero canaglia.