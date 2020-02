Il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo: è lui il più applaudito della serata | VIDEO

Sarà per quel suo volto che trasmette serenità e competenza, ma Beppe Vessicchio è da sempre una delle figura più apprezzate del mondo della musica italiana, specialmente se legata al Festival della Canzone di Sanremo. E quest’anno, dopo due edizioni viste dal televisore di casa, il maestro è tornato a dirigere l’orchestra sotto il palco del Teatro Ariston per la canzone delle Vibrazioni in gara.

All’annuncio di Amadeus, il pubblico presente nel Teatro Ariston ha avuto un brivido di emozione ed è scattato il maxi-applauso spontaneo (a differenza di altri che sono scrosciati nel corso della serata) a tributo di quella figura così vicina agli italiani.

Assente nel 2018 e nel 2017, in molti avevano protestato per la sua non presenza nel corso delle scorse edizioni. Perché gli italiani – o almeno in molti – non hanno mai nascosto il loro apprezzamento per il direttore d’orchestra che al Festival di Sanremo è sempre stato quasi un’istituzioni.

Il grande ritorno di Beppe Vessicchio

E se il pubblico ha tributato un grande e lungo applauso al maestro, anche i telespettatori hanno deciso di omaggiare Beppe Vessicchio con post social pieni di gioia per questo gradito e tanto atteso ritorno.

Queste sono le parole che tutti noi stavamo aspettando di ascoltare:

“dirige il maestro Beppe Vessicchio”#Sanremo70 #Sanremo2020 #vessicchio pic.twitter.com/HQIgkj1BNA — domenico vitale (@nicovitale93) February 4, 2020

Una volta era la Cuccarini.

Adesso il più amato dagli italiani è il Maestro Beppe #vessicchio. #Sanremo2020 #Sanremo20 pic.twitter.com/FzhDMjpqy4 — [Simone] (@simonegianc) February 4, 2020

Il tributo a Sanremo 2020 e sui social

Sono centinaia i commenti e i post esultanti per il ritorno di Beppe Vessicchio a Sanremo. Una scelta azzeccata che il pubblico spera di vedere anche prossimamente.

