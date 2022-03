Primi effetti del ban ai media statali russi: RT licenzia in massa

La CNN ieri ha lanciato la notizia bomba: RT America «cesserà la produzione» in qualsiasi luogo di attività (New York, Miami, Los Angeles e Washington, DC) per via di «eventi imprevisti di interruzione dell’attività». Gli eventi imprevedibili di cui si parla, ovviamente, sono legati all’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e alle reazioni dell’Unione Europea e di Google, Twitter ed altri servizi americani, a supporto dei cittadini ucraini e della pace, che sono intervenuti per limitare fortemente la propaganda, a favore del Cremlino, in Europa ed America. Abbiamo già parlato dell’azione di Twitter di bloccare gli account di Sputnik ed RT (ex Russia Today).

RT licenzia dipendenti: uno degli effetti negativi delle restrizioni ai media russi

Dall’ultimo rapporto della CNN si legge quanto dichiarato da Misha Solodovnikov, direttrice generale di T&R Productions, in una nota al suo staff: «purtroppo, prevediamo che questo licenziamento sarà permanente, il che significa che ciò comporterà la separazione permanente dall’impiego della maggior parte dei dipendenti di T&R in tutte le sedi». La causa è certamente da ricondurre alla presa di posizione da parte dell’Unione Europea di limitare, nel territorio europeo, l’accesso ai social media per RT e Sputnik. Proprio domenica scorsa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dichiarava: «la Russia Today e Sputnik, di proprietà statale, e le loro filiali, non saranno più in grado di diffondere le loro bugie per giustificare la guerra di Putin».

Le ragioni del licenziamento di massa da parte di RT, rete nata nel 2010 e una delle maggiori portavoce in territorio americano del presidente russo Vladimir Putin, non sono ancora note con certezza, ma da quanto possiamo evincere dalla realtà dei fatti, questa pesante diminuzione di personale e delle attività starebbe a dire che RT America si sta preparando alla chiusura di qualsiasi attività in territorio americano. Questa mossa, infatti, arriva dopo l’annuncio del provider satellitare DirecTV di abbandonare la rete. I lavoratori, poi, secondo quanto riferito dalla CNN, sarebbero stati informati del licenziamento «a tutti gli effetti» in una riunione. Uno di loro tweetta che: «RT America è finita».

