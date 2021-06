Il post con cui RSI perde la neutralità svizzera e maltratta (ma nemmeno così tanto) la punteggiatura

Un post che alimenta, con argomenti al contrario, tutti i luoghi comuni sulla precisione maniacale svizzera. Dopo la straordinaria vittoria sulla Francia agli ottavi di finale di Euro 2020 (gli elvetici vincono ai rigori, dopo una rimonta clamorosa e dopo l’errore fatale dal dischetto di Kylian Mbappé), uno dei network più seguiti – ovvero RSI – radiotelevisione Svizzera italiana – non ha resistito e ha derogato alla normale neutralità e al distacco informativo per esultare insieme ai beniamini nazionali. Ma il post che ha utilizzato su Facebook per esaltare la vittoria della Svizzera sulla Francia è già diventato un meme.

Svizzera passa con la Francia, l’esultanza di RSI

«AAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!! – si legge sulla pagina ufficiale di Facebook – 🇨🇭🇨🇭🇨🇭AAAAAAAAAH!!!!!!! Scusate se per una sera perdiamo la classica neutralità svizzera e maltrattiamo la punteggiatura!!!!!! AAAAAAAAAH!!!!!». Un po’ di caps lock, qualche punto esclamativo in più, sicuramente una reazione fuori dagli schemi per un profilo istituzionale. Ma a far sorridere è sicuramente quel mix tra le scuse e il dispiacere per lo strappo alla regola che emerge anche nel bel mezzo di una esultanza che sarebbe potuta essere ancora più scomposta.

Anche perché, sebbene siamo tutti d’accordo sul fatto che RSI abbia perso per una sera la «classica neutralità svizzera», siamo un po’ meno d’accordo sul maltrattamento della punteggiatura. Insomma, per consolarsi avrebbero potuto guardare il post istituzionale di uno a caso dei vari politici italiani: sicuramente la punteggiatura viene maltrattata molto di più in quei casi.

Fatto sta che proprio per questo mix tra la grande impresa svizzera, il tradizionale aplomb di tutti gli organi ufficiali elvetici e il testo del messaggio in sé, il post di RSI è già diventato un meme virale e multipiattaforma. Lo vedremo circolare ancora per un bel po’. Salvo poter essere rimpiazzato da una nuova impresa della squadra svizzera, che ai quarti di finale affronterà un’altra sfida proibitiva, contro le Furie Rosse della Spagna.