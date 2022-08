La bufala della morte di Rosa Russo Iervolino

Era stata diffusa in mattinata, ma il figlio dell'ex sindaco di Napoli ha smentito ufficialmente

La notizia della morte di Rosa Russo Iervolino è una fake. Non è vero che l’ex sindaco di Napoli ed ex ministro è morta, come invece alcune testate avevano riportato nelle prime ore di questa mattina. La notizia è stata smentita da una fonte di prima mano: il figlio di Rosa Russo Iervolino ha affidato le sue parole all’agenzia stampa LaPresse.

Rosa Russo Iervolino non è morta

«Mia madre è viva, sta bene saluta tutti – ha detto il figlio Michele Russo -. Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato». La notizia della morte era stata rilanciata, tra le altre testate, anche da Fanpage che, riportando la smentita della notizia, si è scusata con la famiglia e con i lettori.

Rosa Russo Iervolino ha 85 anni e, secondo le parole del figlio, gode di buona salute. Non è chiara la dinamica attraverso cui la notizia si è diffusa. Fatto sta che, nonostante sia passata quasi un’ora dalla smentita stessa, sui social network continuano a comparire alcuni post di cordoglio per l’esponente politica. Anche la formula con cui alcune testate hanno riportato la smentita (sostenendo che sul web la notizia «circolasse») non rende giustizia a una professione che dovrebbe fare della verifica delle fonti il suo mantra principale. Purtroppo, a volte, l’esigenza del clic rapido e della monetizzazione a tutti i costi fa fare questi scivoloni.