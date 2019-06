Abbiamo parlato di Roberto Poletti, ex direttore di Radio Padania nonché biografo di Matteo Salvini. Quest’ultimo condurrà Unomattina Estate, aggiungendo un altro tassello di vicinanza al leader della Lega alla Rai del nuovo corso del governo giallo-verde. Ovviamente, è partita la rincorsa a trovare episodi del passato che possano tracciare un ritratto del prossimo volto delle mattine di Raiuno anche per chi non lo conosceva bene.

Roberto Poletti e il suo battibecco a Radio Padania con un migrante

Da YouTube, quindi, spunta questa vecchia trasmissione di Radio Padania, che si chiamava ‘Sulla notizia’. Nel corso della trasmissione, il conduttore di turno – che quel 13 febbraio 2015 ospitava in studio proprio Roberto Poletti – affrontava argomenti di attualità, ovviamente orientati per l’audience di Radio Padania, attraverso delle telefonate con radioascoltatori.

A sorpresa, nel corso di quella puntata, era intervenuto in trasmissione un immigrato che si definiva ‘extracomunitario’ e il cui nome era Lazar. Quest’ultimo era partito dall’assunto che la Lega fosse un partito che non rispetta gli immigrati. Siamo ancora lontanissimi dalle percentuali a doppia cifra del Carroccio di Matteo Salvini. Anzi, l’attuale leader della Lega non era ancora il politico rampante che stava costruendo un partito nazionale, ma un semplice europarlamentare che cercava di far uscire in quel periodo la Lega dal suo regionalismo.

Il dialogo tra Roberto Poletti e Lazar

La risposta di Roberto Poletti, in studio insieme a Stefano Bolognini, è stata la seguente: «Intanto, io non c’entro nulla con la Lega: ho scritto un libro su Salvini e sono stato in passato direttore di questa radio. Ti posso dire una cosa? A naso mi stai sui coglioni». Lazar rincara la dose e chiede di dire un’altra battuta prima che gli venga tagliata la linea. A quel punto, Poletti risponde: «Ho detto che mi stai sui coglioni perché ti poni come una persona arrogante e se indisponi l’altro, questo poi ti dà una brutta risposta».