La rivolta delle community Reddit contro la disinformazione Covid ha avuto successo

Alcune tra le principali community di Reddit non sono attualmente accessibili. La ragione è una rivolta contro la disinformazione Covid su Reddit: sono molti i mod che hanno deciso di mettere in modalità privata i canali allo scopo di protestare per la il livello troppo alto di disinformazione presente sulla piattaforma. Disinformazione contro la quale, secondo gli utenti, Reddit non sta facendo abbastanza.

LEGGI ANCHE >>> Gerardo D’Amico, giornalista capo della task force Rai contro le fake news Covid, vittima di squadrismo social

Utenti contro l’eccessiva disinformazione Covid su Reddit

L’iniziativa ha preso vita lunedì e continua ad andare avanti. Se su Telegam abbiamo il problema opposto – ovvero la difficoltà nel monitorare le attività per via del servizio cifrato e sicuro e la mancata volontà da parte della piattaforma di agire contro chi la usa per protestare contro il Green Pass – su Reddit sono stati gli utenti stessi a voler lanciare un messaggio molto preciso all’azienda.

Reddit fa troppo poco per limitare la disinformazione e sono gli utenti stessi che glielo stanno facendo notare. Ci sono vari subreddit – quelli che sugli altri social sono gruppi e canali – che accorpano persone che amano parlare degli argomenti più svariati. Gli admin di tanti dei principali e più frequentati – tra cui Futurology e PokemonGo – hanno deciso di rendere i loro subreddit privati. Questo significa che solo gli iscritti possono visualizzare i contenuti.

Originale e forte il gesto di protesta che porta al ban di NoNewNormal

Sono quindi centinaia i moderatori che hanno firmato una lettera aperta domandando esplicitamente all’azienda di agire contro la disinformazione. VaxxHappened – altro subreddit – ha domandato esplicitamente la chiusura dei canali in cui c’è maggiore disinformazione e che, a pioggia, vanno a corrompere anche gli altri. In particolare c’è NoNewNormal – canale già sotto osservazione dallo scorso 12 agosto – che è stato segnalato e, ora, bannato.

Su NoNewNormal i gestori hanno agito per far aumentare la sfiducia nella medicina e nella scienza. Alla fine la protesta ha avuto successo: il canale è stato bannato, così come 54 utenti che non rispettavano le regole. Reddit, che si è dimostrato troppo morbido nella gestione della cosa, è stato bacchettato dagli utenti con messaggi molto precisi: la disinformazione è ben diversa dall’informazione e il dibattito va fatto quando ci sono le basi per farlo.