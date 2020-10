Federica Pellegrini annuncia: «Se ci sarà un nuovo lockdown, smetterò di nuotare»

Se ci sarà un nuovo lockdown non si disputeranno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (in programma nel 2021 a causa della pandemia). E se questo dovesse accadere, non la vedremo più in vasca per competere. Ad annunciare il ritiro Federica Pellegrini è la stessa campionessa veneta in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La 32enne nuotatrice, infatti, ha sottolineato come l’eventuale annullamento delle Olimpiadi combacerebbe con il suo addio alle competizioni perché poi si troverebbe a gareggiare tra tre stagioni.

«Se c’è un altro lockdown io smetterò di nuotare. So quello che dico. Le Olimpiadi con con un nuovo lockdown verranno annullate e io tra tre anni non nuoterò più». Parole che hanno il sapore della sentenza definitiva qualora si dovesse presentare uno scenario di rinvio dei Giochi Olimpici già posticipati di un anno a causa della pandemia. Federica Pellegrini appare molto sicura e desolata, sottolineando come questa sua decisione sarebbe inevitabile.

Ritiro Federica Pellegrini in caso di lockdown e annullamento delle Olimpiadi

Nel frattempo, però, lo scenario del rinvio dei Giochi di Tokyo non sembra ancora palesarsi. Anzi, il Comitato Olimpico Internazionale, per il momento, prosegue nei suoi preparativi, anche se – inevitabilmente – monitora l’evoluzione quotidiana della situazione pandemia in tutto il mondo. Per ora, dunque, il ritiro Federica Pellegrini è solamente una paura e un pensiero che corre nella mente della nuotatrice veneta che teme di dover smettere e non poter più inseguire il suo ennesimo sogno olimpico.

Le dinamiche del contagio

Nel corso della sua intervista a Il Fatto Quotidiano, Federica Pellegrini prova anche a ricostruire le dinamiche che l’hanno portata a contagiarsi: «È strano perché avevo fatto un tampone molecolare domenica, negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo il mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva. In quel weekend ero a Roma a fare Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel. Non sono andata a cena con persone estranee alla produzione». Di venerdì sera la notizia del contagio e del ricovero, seppur in buone condizioni, di Mara Maionchi a Milano, l’altra giudice del talent show in onda su Tv8.

