Mara Maionchi ricoverata a Milano: positiva al Coronavirus

Per fortuna, dalle prime notizie trapelate, la nota produttrice discografica non è gravi condizioni e la sua permanenza in ospedale è solo in via precauzionale. Mara Maionchi ricoverata in uno nosocomio milanese dopo esser risultata positiva al Coronavirus in uno degli ultimi controlli effettuati. La situazione, però, sembra essere molto più estesa perché ci sarebbero anche molti tecnici e staff della trasmissione Italia’s got talent risultati contagiati negli ultimi giorni. E di questa settimana è la notizia della positività anche di Federica Pellegrini, anche lei giudice del programma in onda su Tv8.

A riportare la notizia di Mara Maionchi ricoverata a Milano è stato il quotidiano online TPI con un articolo a firma Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha spiegato che le condizione della nota discografica non sia preoccupanti. Ma se da una parte si può tirare un sospiro di sollievo, dall’altro si rischia di trovarsi di fronte a un vero e proprio focolaio all’interno del talent show di Tv8.

Mara Maionchi ricoverata a Milano per Coronavirus

Nelle ultime settimane, infatti, sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Italia’s got Talent. Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, quando Matteo Salvini sollevò il caso di cinque detenuti che avevano partecipato alla trasmissione. Una polemica che si spense nel giro di poco, con l’autorizzazione ricevuta e il pagamento del trasferimento dal carcere di Marassi a Genova al teatro di Roma effettuato dalla produzione.

La situazione a Italia’s got Talent

E proprio in questi giorni di registrazione si sarebbe creato un vero e proprio focolaio. Oltre a Marta Maionchi ricoverata e Federica Pellegrini positiva e con sintomi (anche se la sua situazione migliorata nelle ultime ore), ci sarebbero anche molti tecnici di studio e di produzione risultati positivi ai test.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Mara Maionchi)