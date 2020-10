Per Federica Pellegrini «nessun privilegio», ha agito secondo le regole

Tiene ancora banco la polemica che si è creata attorno alla nuotatrice Federica Pellegrini per via del fatto che, da positiva, ha accompagnato la madre presso un punto drive-in per fare un tampone dopo che la donna ha manifestato i sintomi del Covid. Tra chi si chiede se sia stato corretto uscire dall’isolamento e chi l’ha personalmente attaccata, la Pellegrini già ieri aveva chiarito di aver agito sotto indicazione della dottoressa della Asl: «Se sono uscita a portare mia madre a fare il tampone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl», ha detto ai suoi follower tramite le storie di Instagram.

Nessun «trattamento preferenziale» per Federica Pellegrini

A dichiararlo apertamente, fugando ogni dubbio, è stato Pietro Gilardi al Corriere del Veneto. Il direttore dell’Usl di riferimento della nuotatrice ha specificato, visto la polemica che è venuta fuori, che «è normale che un positivo esca di casa, in macchina, per recarsi a un punto tampone» a prescindere dal fatto che si tratti di Federica Pellegrini. La nuotatrice ha quindi agito nel rispetto delle regole perché ogni positivo può recarsi ai punti tampone.

Positivi al Covid possono andare ai punti tamponi anche con i conviventi

Questo il caso della Pellegrini, che si è recata al drive-in per accompagnare la madre a fare il tampone dopo che la donna – con lei positiva in casa – ha cominciato a manifestare i sintomi tipici del Covid, tra cui la febbre altra. Non ha infranto nessuna regola poiché i positivi possono recarsi nei drive-in – ovviamente rispettando le norme di distanziamento sociale, indossando la mascherina e non avendo contatti con nessuno – sia per sottoporsi al tampone sia per accompagnare i soggetti conviventi a fare la stessa cosa.