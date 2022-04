Potrebbe essere ritirata la «risoluzione Orsini» sugli ospiti dei talk show in Rai

I 5 Stelle e l’Orsini maggiore. Non è un gioco di costellazioni, ma è – invece – lo schieramento che si sta palesando in commissione di Vigilanza Rai rispetto alla risoluzione che prevedeva una sorta di vademecum con regole standard per le ospitate nei talk show del servizio pubblico. Il presidente della Commissione Alberto Barachini, in quota Forza Italia, aveva previsto una serie di regole per rendere il dibattito nei contenitori di approfondimento della Rai più fluido, meno urlato. In primo luogo, quello che saltava all’occhio più di ogni cosa era la preferenza per ospiti senza cachet, in modo tale da non pesare sulle casse del servizio pubblico e non prestare il fianco rispetto al finanziamento di opinioni che, a volte, vengono ritenute discutibili. Un tema che – non a caso – il Corriere della Sera chiama “risoluzione Orsini“.

Risoluzione Orsini, cos’è e perché sta per essere ritirata

Perché “risoluzione Orsini”, innanzitutto. Il docente della Luiss aveva siglato inizialmente un contratto con la trasmissione Cartabianca. Successivamente, in seguito alle proteste di diverse parti politiche, la Rai aveva fatto marcia indietro – tra l’altro tra le polemiche della conduttrice Bianca Berlinguer che non ha condiviso la decisione dell’azienda. Poi, Orsini ha deciso di presenziare alla trasmissione di Raitre anche gratis, ottenendo il via libera anche dai vertici di Viale Mazzini. Da qui, l’idea in commissione di Vigilanza di prediligere gli ospiti che non percepiscono gettone di presenza.

Una scelta che, tra le altre cose, i conduttori Rai non condividono: l’assenza di gettoni di presenza potrebbe dirottare gli ospiti più ricercati verso altre trasmissioni di reti concorrenti, facendo perdere – in termini di share – consensi ai programmi della Rai. In ogni caso, proprio il M5S nella scorsa settimana aveva alzato le barricate contro la risoluzione. Il discorso era stato rimandato al dopo Pasqua, sperando in una discussione più distesa in commissione. I numeri per approvare la risoluzione ci sarebbero, ma senza i voti del M5S e degli altri partiti d’opposizione rappresentati in commissione di Vigilanza. Il rischio sarebbe quello di far passare un provvedimento senza ampia condivisione. Questo, sempre secondo il Corriere della Sera, ha portato il presidente della Commissione di Vigilanza a un supplemento di riflessione. Che potrebbe anche condurre al ritiro della risoluzione, con il conseguente mantenimento dello status quo: il gettone di presenza per gli ospiti fissi dei talk show della Rai.