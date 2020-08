In una settimana il numero di pazienti ricoverati con sintomi è cresciuto di 259 unità

No, i nuovi contagiati non sono tutti asintomatici. Lo dimostrano i numeri: negli ultimi sette giorni (prendendo come punto di riferimento i bollettini diffusi dal Ministero della Salute il 21 e il 28 agosto), sono tornati a salire i ricoveri con sintomi. E non di poco. Mentre si mantengono, più o meno, stabili i numeri delle terapie intensive (ora sotto controllo rispetto all’inizio dell’emergenza) nell’ultima settimana è aumentato il dato di pazienti che hanno dovuto usufruire (e stanno usufruendo) dell’aiuto di medici all’interno di strutture ospedaliere.

LEGGI ANCHE > Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati del coronavirus del 28 agosto

Partiamo dal dato evidenziato nel bollettino di venerdì scorso (21 agosto). Nel documento pubblicato dal Ministero della Salute – che potete trovare nel nostro approfondimento a questo link – i ricoveri con sintomi erano 919. Un numero che era già in rialzo rispetto alle settimane di giugno e luglio quando l’emergenza sanitaria sembrava aver allentato la presa sul nostro Paese. Poi, però, sono iniziati i problemi.

Ricoveri con sintomi in aumento: +259 nell’ultima settimana

Oggi, venerdì 28 agosto, il dato è cambiato. In peggio. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, infatti, i ricoveri con sintomi sono saliti a quota 1178. Ben 259 in più rispetto alla rilevazione effettuata venerdì 21 agosto (sette giorni fa). E questo trend in crescita era stato evidenziato anche dall’ultimo report della Fondazione Gimbe con questa tabella a più ampio respiro (e non solo sull’ultima settimana).

Le terapie intensive

Discorso differente per le terapie intensive. Oggi quel numero è salito di sette unita rispetto alla giornata di ieri. Mentre mercoledì era sceso di due. Il totale, allo stato attuale delle cose, è di 74 pazienti supportati da respiratori e ricoverati in terapia intensiva. Una settimana fa erano 69. Ma anche questo numero, dopo il calo tra giugno e luglio, mostra uno stabile trend di crescita. Insomma, non tutti i nuovi contagiati sono asintomatici.

(foto di copertina: da Pixabay)