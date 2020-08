Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 21 agosto

Anche oggi il ministero della Salute aggiorna il paese con i dati coronavirus delle ultime 24 ore. I numeri coronavirus 21 agosto riadiscono un trend che ormai è ufficialmente in rialzo della curva di contagi. Sono infatti 947 i nuovi malati rispetto a ieri, con un aumento anche delle vittime, che oggi salgono a 9 in tutta Italia. Il dato porta il totale delle vittime causate dal Covid in Italia a 35.427 persone. Le persone attualmente positive sono 16.678 mentre dimessi e guariti nelle ultime 24 ore sono stati 274. Il numero dei tamponi effettuati rimane alto, 71.996.

Numeri coronavirus 21 agosto, cosa c’è di positivo

Di positivo rispetto alla giornata di ieri e in generale non c’è molto, considerato l’aumento dei nuovi casi registrato anche con 6 mila tamponi in meno circa rispetto a ieri.

🔴 #Coronavirus, medie mobili settimanali e variazione rispetto alla settimana scorsa Casi totali: 608 casi in media al giorno (+172, +39,4% rispetto a 7 giorni fa)

Decessi: 28 (+22, +366,7%)

Dimessi e guariti: 233 (-8, -3,3%)

Tamponi: 56.444 (+12.361, +28%) — YouTrend (@you_trend) August 21, 2020

Numeri coronavirus 21 agosto, cosa c’è di negativo

Rispetto al bollettino di ieri, oggi registriamo un aumento sia dei nuovi positivi – dagli 845 di ieri ai 947 di oggi – che dei morti – ieri 6 e oggi 9 -. Aumentano sia i ricoveri (+37) – portando il totale a 988 – che i ricoveri in terapia intensiva (+1).

🔴 #Coronavirus, 21 agosto 2020 • Attualmente positivi: 16.678

• Deceduti: 35.427 (+9, +0,03%)

• Dimessi/Guariti: 204.960 (+274, +0,13%)

• Ricoverati: 988 (+37)

• di cui in Terapia Intensiva: 69 (+1)

• Tamponi: 7.862.592 (+71.996) Totale casi: 257.065 (+947, +0,37%) — YouTrend (@you_trend) August 21, 2020



