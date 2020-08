Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 agosto

I numeri coronavirus 20 agosto non ci dicono nulla di buono. Aumentano i nuovi contagi e soprattutto le persone ricoverate in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono ben 845 i nuovi casi di coronavirus individuati, dato che porta il totale dei malati da inizio pandemia a 256.118. I morti per coronavirus registrati oggi sono 6, per un totale di 35.418 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone attualmente positive al Covid sono 16.014. I dimessi e guariti della giornata di oggi sono 180. Consistente l’aumento dei tamponi rispetto a ieri in giornate che fanno registrare il record dei test effettuati: ben 77.442 tamponi solo nelle ultime 24 ore, complici gli obblighi per chi rientra dall’estero e il contenimento dei cluster italiani.

LEGGI ANCHE >>> Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 agosto

Numeri coronavirus 20 agosto, cosa c’è di positivo

Rispetto alla giornata di ieri si registra un decesso in meno.

Numeri coronavirus 20 agosto, cosa c’è di negativo

Oggi assistiamo a un ulteriore aumento dei nuovi casi, 845 nelle ultime 24 ore, quando ieri se ne erano registrati 642. Il trend della curva di contagio si conferma in aumento, oggi di più di 200 unità, seppure va letto nell’ottica dell’aumento dei tamponi (oggi 7 mila in più circa rispetto a ieri). Anche sul fronte della terapia intensiva la situazione peggiore – seppure di poco – con due nuovi ricoverati e il numero di persone che necessitano di queste cure che sale da 66 a 68. Le regioni con l’aumento maggiore di nuovi casi sono Veneto (+159), Lombardia (+154), Lazio (+75), Toscana (+59) e Emilia-Romagna (+52).