I rich kids russi usano Instagram per protestare contro la guerra in Ucraina

Vengono chiamati «rich kids» e sono i figli di alcuni degli oligarchi più potenti e facoltosi della Russia, i quali si stanno ribellando all’attività criminale di Putin chiedendo la pace tramite i propri account Instagram. Le eredi dell’élite russa protestano contro la guerra chiedendo salvezza per l’Ucraina: Elizaveta Peskova, figlia del portavoce di Mad Vlad, Maria Yumasheva, figlia del consigliere governativo Valentin Yumashev e Sofia Abramovich, figlia dell’imprenditore russo. Questi sono solo alcuni dei rich kids russi contro Putin.

Rich kids russi contro Putin: il sostegno all’Ucraina e l’auspicio della pace

Sofia Abramovich, figlia dell’imprenditore russo Abramovich, dichiara tramite il suo profilo Instagram: «la bugia più grande della propaganda del Cremlino è che la maggior parte dei russi è al fianco di Putin». I giovani ricchi russi oggi non mostrano più su Instagram gioielli, vestiti firmati o vacanze da sogno, ma utilizzano la piattaforma social per chiedere la pace e protestare contro l’invasione di Putin dell’Ucraina. Accanto a Sofia Abramovich, c’è Ksenia Sobchak – 9,3 milioni di followers su Instagram -, conduttrice televisiva figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo Anatolij Aleksandrovič Sobčak e della senatrice Ljudmila Narusova che, in questi giorni, ha pubblicato una serie di dichiarazioni che condannano gli attacchi dell’invasore. «La Paris Hilton della Russia», così viene chiamata la Sobchak, in un post della scorsa settimana, battendosi a favore della pace, ha dichiarato che «gli interessi geopolitici globali non possono essere più importanti della vita semplice e pacifica di milioni di persone».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Masha Yumasheva, figlia del consigliere Valentin Yumashev, ed il suo fidanzato Fedor Smolov, calciatore russo, sono altri due giovani ricchi che in questi giorni stanno utilizzando i loro profili social per condannare l’invasione di Putin in Ucraina. Sul profilo Instagram di Masha, si trova una foto della bandiera ucraina la didascalia «no war» e l’emoji del cuore spezzato, mentre il suo fidanzato Fedor ha pubblicato un quadrato nero sul suo profilo Instagram con la didascalia «no alla guerra!!!», aggungendo le emoji del cuore spezzato e della bandiera ucraina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da masha yumasheva (@yumashkaa)

Tra i tanti altri giovani ricchi troviamo anche Tatyana Umasheva, figlia di Boris Eltsin, successore al Cremlino di Mikhail Gorbaciov che nel 1999 nominò Putin come presidente ad interim al suo posto designandolo come proprio erede, la quale posta un forte «no alla guerra» su Instagram. Ma anche Lisa Peskova, figlia di Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, si è comportata nello stesso modo. La guerra tocca tutti e diffondere messaggi di pace sembra essere uno degli unici modi per riuscire a dare il proprio contributo a chi combatte e a promuovere solidarietà e vicinanza a chi soffre e scappa dai bombardamenti.