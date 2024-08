Google sta interferendo con le elezioni americane?

Negli ultimi giorni, anche grazie alle accuse dirette mosse da Elon Musk in merito alle ricerche sul motore di ricerca più usato al mondo, Google è stata accusata di interferire sulle Presidenziali USA in programma il prossimo 5 novembre. In che modo? Molti utenti americani hanno provato a inserire nella barra del motore di ricerca stringhe come “President Donald” e l’algoritmo non ha “suggerito” – nella funzione di “completamento automatico”, il nome di Trump. Inoltre, ci sarebbero analoghi problemi anche per quel che riguarda i “suggerimenti” di ricerca in merito all’attentato subìto dal candidato Repubblicano lo scorso 13 luglio a Butler, in Pennsylvania. Si tratta di accuse molto pesanti che riguardano solamente gli utenti che navigano dagli Stati Uniti.

Ricerche su Google e l’accusa di interferenze elettorali

Elon Musk – che da anni ha il dente avvelenato con Google – si è fatto promotore di questa battaglia contro Big G, parlando esplicitamente di interferenze elettorali ai danni di Donald Trump. L’azienda di Mountain View, dal canto suo, ha provato a smorzare le polemiche spiegando come il sistema di “completamento automatico” (previsionale) non sia mai stato affidabile e che dunque quei mancati suggerimenti rientrino nel margine di errore di cui Google aveva parlato già diversi mesi fa. Sta di fatto che si tratta di un problema non da poco, visto il ruolo delle Big Tech e l’influenza sui cittadini-elettori. C’è da dire, però, che se si procede a una compilazione manuale della query, il motore di ricerca non ha censurato alcuna informazione.

E se Google ha queste criticità, Meta AI ha delle “allucinazioni”. Molti utenti hanno provato a chiedere all’assistente AI di Menlo Park notizie in merito all’attentato subìto da Trump qualche settimana fa in Pennsylvania e i risultati sono stati (per usare un eufemismo) molto deludenti: secondo il chatbot, quel fatto non è mai avvenuto. Una finzione che non può essere raccontata non essendo la realtà. Questo conferma, ancora una volta, come gli strumenti AI siano tutt’altro che affidabili.