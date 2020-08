Renzi esclude il rimpasto di governo: «Gli italiani ci verrebbero a prendere a casa»

Non ci sarà nessun rimpasto di governo. Questo è quanto ha assicurato Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro – ‘La mossa del cavallo’ – a Senigallia, in provincia di Ancona. Il leader di Italia Viva prova a spegnere le voci che si sono ricorse nelle ultime settimane che vedevano proprio alcuni esponenti del suo partito in lizza per prendere il posto di alcuni ministri traballanti e al centro di tantissime critiche. Il riferimento primario è a Maria Elena Boschi, indicata dai rumors come prossima ministra dell’Istruzione al posto di Lucia Azzolina.

La stessa capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati aveva smentito nei giorni scorsi questa ipotesi. E questa linea sembra essere seguita in toto anche dal leader del suo partito. «Rimpasto? Se ci mettiamo a parlare di legge elettorale e poltrone anziché di lavoro, gli italiani ci vengono giustamente a cercare a casa – ha sentenziato Matteo Renzi dal palco di Senigallia -. Prima di parlare di tutto vediamo di sbloccare i cantieri».

Renzi esclude il rimpasto di governo

Leggendo queste parole, secondo il segretario e fondatore di Italia Viva non esisterebbe alcuna possibilità di un rimpasto di governo a settembre. Lo stesso Matteo Renzi ha sottolineato come le priorità dell’Italia, in questo delicato momento in cui si è alle prese con una difficile ripartenza sociale ed economica, debbano essere altre e non quelle che coinvolgono i diversi attori politici all’interno dell’esecutivo.

Il referendum sul taglio dei parlamentari

Sempre durante l’evento di Senigallia, Renzi ha parlato anche del Referendum sul taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre: «Per me è più inutile che dannoso. Anche noi avevamo toccato quel tema ma era legato a un efficientemente delle istituzioni, nell’ambito di una riforma costituzionale complessiva. Il problema non è il numero dei parlamentari ma loro competenza. Per me l’errore è tenere i parlamentari in due camere distinte. L’obiettivo qui è sventolare una bandiera populista»